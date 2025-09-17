Haberler Yaşam Haberleri Tartıştığı erkek arkadaşını göğsünden bıçakladı
Kayseri’nin Hacılar ilçesinde bulunan bir bağ evinde meydana gelen olayda; bir kadın iddiaya göre alkol alırken tartıştığı erkek arkadaşını mutfaktan aldığı bıçakla göğsünden bıçakladı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İnecik Mahallesi Beğendik Caddesi'nde bulunan bir bağ evinde meydana gelen olayda; C.B. ile S.M. iddiaya göre alkol aldıkları sırada henüz bilmeyen bir sebepten tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine C.B. mutfaktan aldığı bıçakla S.M'yi göğsünden bıçakladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de ilk müdahalenin ardından hafif yaralanan S.M.'yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etti. Polis ekipleri C.B.'yi gözaltına alırken, bağ evinde incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

