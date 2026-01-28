Tartıştığı eşini öldürüp canına kıydı

Bartın'da tartıştığı eşini tüfekle öldüren kişi aynı silahla intihar etti. Olay merkez ilçeye bağlı Derbent köyü Kula Mahallesi'nde yaşandı. Eşi ile sık sık kavga e ttiği öğrenilen 58 yaşındaki Nihat Çakır dün akşam saatlerinde tekrar eşi Rukiye Çakır (44) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine eşine av tüfeğiyle ateş eden Nihat Çakır, daha sonra aynı silahla kendi hayatına son verdi. Komşuların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, 4 çocuk sahibi karı kocanın hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan, Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Hayrettin Karataş (37), boşanma aşamasındaki eşi Pınar Karataş'ı (37) sokakta silahla vurarak öldürdü. Zanlı polis tarafından yakalandı.