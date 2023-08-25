Tartıştığı eşini öldürüp kaçmıştı gözaltına alındı

Bayrampaşa'da önceki gün akşam evinde tartıştığı kocası tarafından 11 yaşındaki çocuğunun gözü önünde silahla yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden 35 yaşındaki Meryem Çap'ın cenazesi dün son yolculuğuna uğurlandı. Meryem Çap'ın yakınları, yıllardır kocasından şiddet gördüğünü belirterek 1 buçuk yıl öncede uzaklaştırma kararı aldığını söyledi. Çap'ın yakınları, yıllardır kocasından şiddet gördüğünü belirterek, 1 buçuk yıl öncede uzaklaştırma kararı aldığını söyledi. Kardeşi Emre Arslan, ablasının sık sık şiddete maruz kaldığını belirterek, şunları söyledi: "Ablam 18 yaşında kaçarak evlendi. Bir yıl sonra kocasının kendisini satırla kovaladığını ve darp edildiğinden bahsetti. Biz onu sahiplendik, boşanmak istediğini söyledi. Ancak kocasının ailesi bize baskı yaptı. Daha sonra kendisi isteğiyle boşanma davasının son celsesinde evden ayrıldı."