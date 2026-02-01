Tartıştığı kadın sürücünün camını dirseğiyle kırdı

İstanbul Başakşehir, dün gece Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi'nde saat 23.00 sırlarında, trafikteki bir kişi henüz belirlenemeyen bir sebeple kadın sürücünün yolunu kesti. Sözlü tartışmanın ardından öfkesine hakim olamayan saldırgan, kadın sürücünün cipinin camını dirseğiyle vurarak tuzla buz etti. Camı kırdıktan sonra saldırgan otomobilin kapısını açtı. O anlar trafikte seyir halinde olan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis görüntülerin sosyal medya da yayılması üzerine inceleme başlattı.