Tartıştığı kadını öldürüp intihara kalkıştı

Mersin'in Anamur ilçesinde tartıştığı Songül Perçem'i (40) av tüfeğiyle vurarak öldüren Naim Şen (40), aynı silahla intihar girişiminde bulundu.Olay, öğle saatlerinde Mersin-Antalya karayolundaki sanayi sitesinin girişinde meydana geldi. Naim Şen ile Songül Perçem, araç içerisinde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Perçem araçtan indi. Aracından aldığı tüfekle Songül Perçem'in peşinden giden Şen, başına ateş etti. Naim Şen ardından tüfeğin namlusunu kendi başına dayayıp tetiği çekti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Şen, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Songül Perçem'in cesedi morga götürüldü.