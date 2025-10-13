Tartıştığı karısını av tüfeğiyle katletti

Manisa'da Adıgüzel Aybar (50) henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı 3 çocuğunun annesi Hasibe Aybar'ı (34) av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. Olay Turgutlu ilçesinde, Yılmazlar Mahallesi, Çağla Sokak üzerinde önceki gece meydana geldi. Aralarındaki tartışmada evde bulunan av tüfeğini eline alan Adıgüzel Aybar, eşi Hasibe Aybar'ın üzerine ateş etti. Boynundan vurulan Aybar, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Hasibe Aybar, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, Adıgüzel Aybar'ı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.