Tartıştığı kişilere kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Pendik sahil yolunda Ramazan K. (50), aralarında tartışma çıkan Onur D.(36) ile Gürsoy Kuzey (46)'e otomobilden tabancayla ateş açtı. Saldırıda Onur D. ayağından yaralanırken, göğsüne 2 kurşun isabet eden Gürsoy Kuzey olay yerinde hayatını kaybetti. Ramazan K. otomobille kaçtı. Olay, 26 Ağustos akşamı 22.30 sıralarında Pendik Kaynarca Mahallesi sahilinde meydana geldi. İddiaya göre; Onur D. ile sevgilisinin annesinin arkadaşı Ramazan K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından otomobile binen Ramazan K., tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucunda Onur D. ayağından, Gürsoy Kuzey ise göğsünden vuruldu. Ramazan K., plakası belirlenemeyen siyah renkli otomobille olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Onur D., Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Gürsoy Kuzey ise kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Onur D.'nin sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemede 3 boş kovan bulundu. Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye alan polis, kaçan Ramazan K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.