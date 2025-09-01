Tartıştığı yeğenini sırtından vurarak öldürdü

Olay, dün saat 14.30 sıralarında, Eşrefpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edip Yıldız ile yeğeni Bilal Yıldız arasında aile içi konulardan dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Edip Yıldız, yeğeni Bilal Yıldız'ı tabanca ile tek kurşunla sırtından vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, Edip Yıldız'ı suç aleti tabanca ile gözaltına aldı. Yıldız ambulansla İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Bilal Yıldız, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.