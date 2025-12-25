Tartıştıkları sürücüyü darp etmişlerdi: 3 şüpheli tutuklandı!

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, dün Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi D-400 kara yolunda hafif ticari aracın sürücüsünün darbedilmesine ilişkin bir şüpheli daha gözaltına alındı. Olayla ilgili otomobilin sürücüsü C.T'ye "trafik düzeni ve güvenliği ile ilgili kuralları ihlal etmek" suçundan 4 bin 153 lira ceza uygulandı, ehliyetine geçici süre el konuldu.