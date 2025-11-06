Taş ocağında göçük: 1 ölü 1 kayıp

Ordu'nun Fatsa ilçesindeki taş ocağı şantiyesinde meydana gelen göçük altında kalan 2 işçiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki taş ocağında dün saat 12.00 sıralarında bir patlama gerçekleştirildi.

Ancak 16.30 sıralarında üst kotlardan bir kütle aniden kaymaya başladı. Göçüğün altında bir kamyon ve bir iş makinesi kaldı. Bunun üzerine sürücü Ahmet Şahin (75) ile operatör Burak Kilci'nin (24) kurtarılması için çalışma başlatıldı. Geç saatlerde Kilci'nin cansız bedenine ulaşılırken, Şahin'in de bulunması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.