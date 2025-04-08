Taşa ruh veren usta Mimar Sinan

Tarihin en büyük mimarları arasında gösterilen ve Osmanlı coğrafyasında inşsa ettiği yapılar asırlardır ayakta kalan Mimar Sinan'ın eserleri hayranlık uyandırmaya devam ediyor. Bazı kaynaklara göre 9 Nisan 1588'de vefat eden usta mimarın anısına, ölüm tarihi "Mimar Sinan'ı Anma ve Mimarlar Günü" ilan edildi. Sinan, 1548'de tamamladığı Şehzade Camisi'ni "çıraklık eseri", 1557'de tamamladığı Süleymaniye'yi "kalfalık eseri", 1575'te ibadete açılan Selimiye'yi ise "ustalık eseri" olarak nitelendirdi. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ayakta kalması için önemli çalışmalar yapan Sinan, 1573'te buranın kubbesini onararak çevresine takviyeli duvarlar yaptı. Bu, eserin bugünlere sağlam olarak gelmesini sağladı. Mimar Sinan, yaklaşık 50 yıllık başmimarlık serüveninde irili ufaklı yüzlerce yapıyı tasarlayıp inşa ve tamir etti.

350'DEN FAZLA ESER

Mimar Sinan, hayatı boyunca 82 cami, 52 mescit, 55 medrese, 7 darülkurra, 20 türbe, 17 imaret, 3 darüşşifa, 6 su yolu, 10 köprü, 20 kervansaray, 36 saray, 8 mahzen ve 48 de hamam olmak üzere 350'den fazla esere imza attı. Öte yandan, usta mimarın adını taşıyan Mimar Sinan Üniversitesi, 9 Nisan vesilesiyle, 'Sinan'ın Mirası'na sahip çıkmak: Edirne Selimiye Camii' isimli bir sempozyum gerçekleştirdi. Osmanlı'nın iki kudretli hükümdarı Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman'a hizmet eden ve Osmanlı mimarlık sanatının muhteşem yüzyılını inşa eden Mimar Sinan, eserleriyle halen yaşıyor. Mimar Sinan'ın eserlerinden UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Selimiye Camii, Ali Paşa Çarşısı, Rüstem Paşa Kervansarayı, Sokullu Mehmet Paşa Hamamı ve kente su temini için inşa ettiği su kemerleri, ihtişamıyla büyülüyor. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ayakta kalması için önemli çalışmalar yapan Sinan, 1573'te caminin kubbesini onararak çevresine payandalar yaptı. Yaptığı dokunuşlar Ayasofya'nın bugünlere sağlam olarak gelmesini sağladı.