Haberler Yaşam Haberleri Taşacak Bu Deniz yeni bölüm bu akşam! Adil tutuklanıyor: Taşacak Bu Deniz 11. bölümde neler olacak?
Giriş Tarihi: 19.12.2025 08:21

Taşacak Bu Deniz yeni bölüm bu akşam! Adil tutuklanıyor: Taşacak Bu Deniz 11. bölümde neler olacak?

Cuma akşamlarının sevilen yapımı Taşacak Bu Deniz’de tansiyon yükseliyor. 11. bölümde Şerif’in Ballı cinayeti üzerinden yaptığı tehdit, Esme’yi zor bir tercihle karşı karşıya bırakırken, Eleni’nin kına gecesinde Sevcan'a kestiği ceza geceye damga vuruyor. Başrollerini Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Burak Yörük ve Ava Yaman’ın paylaştığı yapımda bu hafta gerilim dozu giderek artıyor. İzleyicileri dizinin hikayesinde önemli bir kırılma anı yaratacak sürpriz gelişmeler bekliyor. Peki, Taşacak Bu Deniz 11. bölümde neler olacak?

Taşacak Bu Deniz yeni bölüm bu akşam! Adil tutuklanıyor: Taşacak Bu Deniz 11. bölümde neler olacak?
  • ABONE OL

Yeni bölümüyle TRT 1 ekranlarına gelmeye hazırlanan Taşacak Bu Deniz, 11. bölümde gerilim ve dramı bir arada sunacak. Esme'nin tehditlere rağmen susmama kararı, Şerif cephesinde yeni planları beraberinde getirirken, Eleni'nin öfkesi kontrol edilemez bir noktaya ulaşır. Kına gecesinde Sevcan'ın ipliğini pazara çıkarır. Peki, Taşacak Bu Deniz yeni bölümde neler olacak?

TAŞACAK BU DENİZ 11. BÖLÜM'DE NELER OLACAK?

TRT 1 ekranlarında 19 Aralık Cuma günü izleyiciyle buluşacak olan Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünde heyecan ve gerilim artıyor.

Dizinin 11. bölümünde dengeleri değiştirecek sürpriz gelişmeler yaşanırken, karakterler zor kararlarla karşı karşıya kalacak. İşte Taşacak Bu Deniz 11. bölümden öne çıkan ipuçları…

ŞERİF'TEN ESME'YE ÖLÜMCÜL TEHDİT

Şerif, Esme'nin boşanma kararı alması halinde Ballı cinayetini mahkemede Adil'in üzerine yıkmakla tehdit eder. Esme ise bu baskıya boyun eğmemeye ve gerçeği saklamamaya kararlıdır.

ADİL TUTUKLANIYOR

Oruç, konağı patlattığı gerekçesiyle Adil'i ihbar eder. Yapılan ihbarın ardından Adil tutuklanır ve olaylar geri dönüşü olmayan bir noktaya taşınır.

ZAMANA KARŞI BÜYÜK MÜCADELE

Boşanma davasına yalnızca iki gün kala Esme, sevdiği adamı kurtarmak için Fadime ve Eleni ile birlikte zamana karşı yarışır. Eleni'nin bulduğu kritik çözüm ise herkes için büyük bir sürpriz olur.

ORUÇ'TAN AİLE İÇİNDE SAVAŞ

İpleri tamamen eline alan Oruç, bu kez amcasına açıkça savaş açar. Attığı adımlar, konaktaki dengeleri altüst eder.

ELENİ'NİN SABRI TAŞIYOR

Gözleri önünde devam eden düğün hazırlıkları Eleni'yi çileden çıkarır. Adil ve Esme'ye yapılanlar artık onun için bardağı taşırmıştır.

KINA GECESİNDE BÜYÜK HESAPLAŞMA

Eleni, ilk büyük cezasını kesmeye karar verir. Kına gecesinde Sevcan'ın ipliğini pazara çıkaracak hamlesi geceye damga vurur.

ESME VE ADİL OMUZ OMUZA

Şerif'in yaptıkları Adil'i çılgına çevirirken, Esme bu kez geri adım atmaz. İkili, tüm zorluklara rağmen birlikte mücadele etme kararı alır.

"BU CEHENNEMİ CENNETE ÇEVİRECEĞİM"

Esme, kızını almak isteyen Melina'ya karşı da net bir duruş sergiler. Bu cehennemi cennete çevirmeye yemin eden Esme'nin bunu başarıp başaramayacağı ise yeni bölümün en büyük merak konusu olur.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Taşacak Bu Deniz yeni bölüm bu akşam! Adil tutuklanıyor: Taşacak Bu Deniz 11. bölümde neler olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz