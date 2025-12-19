Taşacak Bu Deniz yeni bölüm bu akşam! Adil tutuklanıyor: Taşacak Bu Deniz 11. bölümde neler olacak?

Yeni bölümüyle TRT 1 ekranlarına gelmeye hazırlanan Taşacak Bu Deniz, 11. bölümde gerilim ve dramı bir arada sunacak. Esme'nin tehditlere rağmen susmama kararı, Şerif cephesinde yeni planları beraberinde getirirken, Eleni'nin öfkesi kontrol edilemez bir noktaya ulaşır. Kına gecesinde Sevcan'ın ipliğini pazara çıkarır. Peki, Taşacak Bu Deniz yeni bölümde neler olacak?
TRT 1 ekranlarında 19 Aralık Cuma günü izleyiciyle buluşacak olan Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünde heyecan ve gerilim artıyor.
Dizinin 11. bölümünde dengeleri değiştirecek sürpriz gelişmeler yaşanırken, karakterler zor kararlarla karşı karşıya kalacak. İşte Taşacak Bu Deniz 11. bölümden öne çıkan ipuçları…
Oruç, konağı patlattığı gerekçesiyle Adil'i ihbar eder. Yapılan ihbarın ardından Adil tutuklanır ve olaylar geri dönüşü olmayan bir noktaya taşınır.
Boşanma davasına yalnızca iki gün kala Esme, sevdiği adamı kurtarmak için Fadime ve Eleni ile birlikte zamana karşı yarışır. Eleni'nin bulduğu kritik çözüm ise herkes için büyük bir sürpriz olur.
İpleri tamamen eline alan Oruç, bu kez amcasına açıkça savaş açar. Attığı adımlar, konaktaki dengeleri altüst eder.
Gözleri önünde devam eden düğün hazırlıkları Eleni'yi çileden çıkarır. Adil ve Esme'ye yapılanlar artık onun için bardağı taşırmıştır.
Eleni, ilk büyük cezasını kesmeye karar verir. Kına gecesinde Sevcan'ın ipliğini pazara çıkaracak hamlesi geceye damga vurur.
Şerif'in yaptıkları Adil'i çılgına çevirirken, Esme bu kez geri adım atmaz. İkili, tüm zorluklara rağmen birlikte mücadele etme kararı alır.
Esme, kızını almak isteyen Melina'ya karşı da net bir duruş sergiler. Bu cehennemi cennete çevirmeye yemin eden Esme'nin bunu başarıp başaramayacağı ise yeni bölümün en büyük merak konusu olur.