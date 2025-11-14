TAŞACAK BU DENİZ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 14 Kasım 2025 TRT 1yayın akışı belli oldu! Gözler Taşacak Bu Deniz 6. bölümde!

TRT 1 ekranlarının sevilen yapımı "Taşacak Bu Deniz" için 14 Kasım akşamı yayın durumu gündeme geldi. Dizinin takipçileri, bugünkü yayın akışında yer alıp almadığını ve yeni bölümün hangi tarihte ekrana geleceğini öğrenmek istiyor. Kanalın akış bilgileri merakla araştırılırken gözler resmi açıklamalara çevrildi. Peki, Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman?
"Taşacak Bu Deniz", TRT 1'in yayın akışı listesinde yer alırken dizinin bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek.
Adil, Eleni ve Oruç, Eleni'yi satan Sultan Ebe'yi bulmak için Koçari Jet'le İstanbul'dan Karadeniz'e doğru yola çıkarlar. Daha uçak kalkmadan Adil'in Oruç'u jet motorunda parçalamaya kalktığı maceralı bir yolculuk geçirirler. Sultan Ebe'nin izinden gitmelerini engellemek için Şerif'in kurduğu pusu, Adil ve Gezep'i ölüm tehlikesiyle karşı karşıya getirir. Sonunda Eleni'yi satanların Furtunalar olduğunu anlayan Adil deliye döner. Esme'nin Şerif ile bir otel odasında kaldığını zannetmesi Adil'i daha da sarsar. Şerif ise Adil'i durdurmak için onun arazilerinde çalışan köylülere ve Koçarilere saldırarak zarar verir; çok sayıda yaralı vardır.
Sevcan, çeyizlerini Furtuna Konağı'na taşıyarak Eleni'ye meydan okur. Eleni bir yandan annesinin izini sürerken, diğer yandan Oruç'un yakında evlenecek olmasıyla yüzleşir. Esme ise Şerif'in aksi yöndeki tüm çabalarına rağmen Eleni'nin kızı olduğuna emin olmak üzeredir, DNA testi yaptırmaya karar verir. Adil, Oruç'a gün doğana kadar süre verir: Eleni'nin annesini getirmezlerse, tüm Furtuna'yı yerle bir edecektir! Gerçeği öğrenen Oruç, Eleni'nin annesini Koçari'ye götürür.
