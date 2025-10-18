Haberler Yaşam Haberleri Taşacak Bu Deniz Eleni kimdir? Ava Yaman kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, hangi dizilerde rol aldı?
Taşacak Bu Deniz Eleni kimdir? Ava Yaman kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, hangi dizilerde rol aldı?

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Taşacak Bu Deniz, oyuncu kadrosu ve hikayesiyle gündemde. Dizide "Eleni" karakterine hayat veren genç oyuncu Ava Yaman, performansıyla kısa sürede dikkatleri üzerine topladı. İzleyiciler şimdi "Taşacak Bu Deniz Eleni kimdir, Ava Yaman kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorularına yanıt arıyor. İşte, Eleni'ye hayat veren Ava Yaman hakkında merak edilenler...

Taşacak Bu Deniz Eleni kimdir? Ava Yaman kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, hangi dizilerde rol aldı?

TRT 1'in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz dizisindeki Eleni karakterini canlandıran genç oyuncu Ava Yaman, izleyicilerin beğenisini kazanarak adından sıkça söz ettirdi. Genç oyuncunun hayatı merak konusu oldu. Peki, Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, Ava Yaman hayatı ve kariyeri hakkında detaylar…

AVA YAMAN KİMDİR?

Ava Yaman, 2006 yılında İstanbul'da doğmuştur. Aslen İstanbulludur. Oyunculuk kariyerine genç yaşta adım atan Yaman, eğitimini sürdürürken aynı zamanda profesyonel projelerde yer almaya başlamıştır. Oyunculuk çalışmalarını Layla Şirin Menajerlik Ofisi aracılığıyla yürütmektedir. Henüz kariyerinin başında olan Ava Yaman, farklı karakterleri canlandırarak ekran tecrübesi kazanmıştır.

AVA YAMAN KARİYERİ

Ava Yaman'ın televizyon kariyeri 2023 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan "Bir Derdim Var" dizisiyle başlamıştır. Bu yapımda Özge karakterini canlandırmıştır. Ardından TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan "Taşacak Bu Deniz" dizisinde Eleni karakterine hayat vermiştir. Rol aldığı yapımlarda genç yaşına rağmen dikkat çeken performanslar sergileyen Yaman, televizyon projelerinde aktif olarak yer almaktadır.

AVA YAMAN DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Bir Derdim Var (2023) – Özge

Taşacak Bu Deniz – Eleni

