Taşacak Bu Deniz Eleni kimdir? Ava Yaman kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, hangi dizilerde rol aldı?

AVA YAMAN KARİYERİ

Ava Yaman'ın televizyon kariyeri 2023 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan "Bir Derdim Var" dizisiyle başlamıştır. Bu yapımda Özge karakterini canlandırmıştır. Ardından TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan "Taşacak Bu Deniz" dizisinde Eleni karakterine hayat vermiştir. Rol aldığı yapımlarda genç yaşına rağmen dikkat çeken performanslar sergileyen Yaman, televizyon projelerinde aktif olarak yer almaktadır.