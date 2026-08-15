Taşan dere aracı yuttu dayı-yeğen kayıp

Giresun'da Espiye, Yağlıdere ve Keşap ilçeleri ile Duroğlu beldesinde dereler taştı, su seviyeleri tehlikeli boyutlara ulaştı. Şiddetli yağış nedeniyle çok sayıda yerleşim yerinde su baskınları meydana gelirken, Keşap ilçesinde önceki akşam saat 21.30 sıralarında Ahmet Yılmaz (50), Mehmet Akkaya (45) ve Muhammed Abdullah Hakkıoğlu (16) araçla seyir halindeyken Keşap-Karabulduk beldesi yolunda derenin taşması sonucu sel sularına kapıldı.

Ahmet Yılmaz kendi imkânları ile araçtan çıkarak kurtulurken, bilgisayar öğretmeni olan Mehmet Akkaya ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu ise suda kayboldu. Kayıp dayı ve yeğenini bulmak için ekipler çalışma başlattı. Oğlu ve torunundan gelecek haberi beklediklerini söyleyen Şükrü Akkaya, "Gece sele kapılıyorlar. Arabada 3 kişilerdi. Benim oğlum ile torunum arabadan çıkamamışlar. Onlar kayıp, onları arıyoruz. Keşap merkezden köye geliyorlardı, fırtına vardı. Yanlarında arabayı kullanan akrabamız da vardı. Benim oğlum lise öğretmeni. Ciğerimiz yandı" dedi.

Öte yandan kayıp dayı ve yeğeni arama çalışmalarının sürdüğü bölgede akıntıya kapılan araç ile selin vurduğu alanlar dronla görüntülendi. Görüntülerde, ilçede birçok noktanın çamurla kaplandığı, derede akıntıyla sürüklenen araçtan geriye sadece bir hurda yığınının kaldığı görüldü.