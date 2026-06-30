Taşınmazları bir bir elden çıkarıyordu: CHP’li Çiğli Belediyesi’ne soruşturma izni!

SAYIŞTAY RAPORLARINA DA YANSIMIŞTI

Çiğli Belediyesi'nin arsalarına kat karşılığı inşaat yapması gereken S.S. Şirintepe Konut Yapı Kooperatifi ile S.S. Çiğli Çamlıkent Konut Yapı Kooperatifi'nin belediyeye vermesi gereken daireleri yıllardır teslim etmemesi hem hukuki hem idari açıdan tartışılıyor. Belediyenin 1998 yılından bu yana alacaklı olduğu 161 adet taşınmaz (daire-dükkan) Sayıştay raporlarına da konu olurken görev yapan belediye başkanları ise hakların peşine düşmemek ve kamu zararını tahsil etmemekte suçlanıyor.