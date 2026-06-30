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Giriş Tarihi: 30.06.2026 17:26 Son Güncelleme: 30.06.2026 17:46

Taşınmazları bir bir elden çıkarıyordu: CHP'li Çiğli Belediyesi’ne soruşturma izni!

Son günlerde mülkiyeti belediyeye ait taşınmazları bir bir elden çıkarması ile gündeme gelen CHP’li Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’a Ankara’dan haber geldi. İçişleri Bakanlığı, Çiğli Belediyesi’ne inşaat kooperatifi ve zincir market ruhsatı iddialarına yönelik olarak içlerinde Başkan Onur Emrah Yılmaz’ın da yer aldığı 33 kişi hakkında soruşturma izni verdi.

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Taşınmazları bir bir elden çıkarıyordu: CHP’li Çiğli Belediyesi’ne soruşturma izni!
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Son günlerde mülkiyeti belediyeye ait taşınmazları bir bir elden çıkarmaya başlayan CHP'li Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'a Ankara'dan kötü haber geldi. İçişleri Bakanlığı, içlerinde Yıldız'ın da yer aldığı toplam 33 kişi hakkında soruşturma izni verdi. Soruşturma izninin yapımı yarıda kalan inşaat kooperatifi ve zincir market ruhsatı iddialarına yönelik olduğu öğrenildi.

SAYIŞTAY RAPORLARINA DA YANSIMIŞTI

Çiğli Belediyesi'nin arsalarına kat karşılığı inşaat yapması gereken S.S. Şirintepe Konut Yapı Kooperatifi ile S.S. Çiğli Çamlıkent Konut Yapı Kooperatifi'nin belediyeye vermesi gereken daireleri yıllardır teslim etmemesi hem hukuki hem idari açıdan tartışılıyor. Belediyenin 1998 yılından bu yana alacaklı olduğu 161 adet taşınmaz (daire-dükkan) Sayıştay raporlarına da konu olurken görev yapan belediye başkanları ise hakların peşine düşmemek ve kamu zararını tahsil etmemekte suçlanıyor.

MENFAAT SAĞLANDIĞI İDDİASI

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, Çiğli Belediyesi'nin önceki dönem belediye başkanları ve meclis üyeleri hakkında da soruşturma başlatmıştı. Savcılık, Çiğli Belediyesi'ne ait arsalar için kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzaladığı Şirintepe Yapı Kooperatifi'ne menfaat sağladığı gerekçesiyle 63 kişi hakkında işlem kararı aldı.

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#ÇİĞLİ

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Taşınmazları bir bir elden çıkarıyordu: CHP'li Çiğli Belediyesi’ne soruşturma izni!
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