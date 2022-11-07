Taşıyıcı 2 oyuncuları kim, konusu ne? Taşıyıcı 2 nerede çekildi, ne zaman vizyona girdi?

TAŞIYICI 2 FİLMİ KONUSU

Frank Martin, işinde en iyisidir. Özel Kuvvetler'de görevli bir Taşıyıcı olan Frank ziyadesi ile yoğun tempoda ve yüksek enerji ile geçen günlerine bir ara verme gereksinimi duyar. Miami sahillerinde daha sakin işlerle ilgilenmek ister. Ancak kariyerinin etkisi onu pek bırakacak gibi değildir. Tekrar bir görev altına girmişti ve yeni bir macera kendisini beklemektedir. Taşıyıcı bir kez daha sahne alır. Ancak bu kez daha öncekinden de daha tehlikeli sularda hatta daha da yüksek bir performansla yüzmesi gerekmektedir.