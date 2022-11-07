Haberler Yaşam Haberleri Taşıyıcı 2 oyuncuları kim, konusu ne? Taşıyıcı 2 nerede çekildi, ne zaman vizyona girdi?
Giriş Tarihi: 7.11.2022 16:53

Taşıyıcı 2 oyuncuları kim, konusu ne? Taşıyıcı 2 nerede çekildi, ne zaman vizyona girdi?

Taşıyıcı 2 bugün Kanal D ekranlarında izleyici karşısına gelecek. Jason Stathamlı Taşıyıcı 2 oyuncuları ve konusu merak edilirken, filmi izlerken seyirciler “Taşıyıcı 2 nerede çekildi?” sorusuna yanıt arıyor. Taşıyıcı 2 konusu ile ilk filmin devam niteliği olduğunu gösterirken, Türkiye’de en çok sevilen aksiyon filmleri arasında. Peki, Taşıyıcı 2 ne zaman vizyona girdi? Taşıyıcı 2 oyuncuları kim? İşte detaylar…

Taşıyıcı 2 oyuncuları kim, konusu ne? Taşıyıcı 2 nerede çekildi, ne zaman vizyona girdi?

Taşıyıcı 2 oyuncuları ve konusu, Kanal D'de bu akşam vizyona girmesiyle birlikte aratılıyor. Türkiye'de en çok izlenen aksiyon filmleri arasında yer alan Taşıyıcı 2, 7 Kasım 2022 tarihinde ekranlara gelecek. İşte Taşıyıcı 2 filmi hakkında detaylar...

TAŞIYICI 2 FİLMİ KONUSU

Frank Martin, işinde en iyisidir. Özel Kuvvetler'de görevli bir Taşıyıcı olan Frank ziyadesi ile yoğun tempoda ve yüksek enerji ile geçen günlerine bir ara verme gereksinimi duyar. Miami sahillerinde daha sakin işlerle ilgilenmek ister. Ancak kariyerinin etkisi onu pek bırakacak gibi değildir. Tekrar bir görev altına girmişti ve yeni bir macera kendisini beklemektedir. Taşıyıcı bir kez daha sahne alır. Ancak bu kez daha öncekinden de daha tehlikeli sularda hatta daha da yüksek bir performansla yüzmesi gerekmektedir.

TAŞIYICI 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Yönetmen : Louis Leterrier

Senarist: Luc Besson, Robert Mark Kamen

Türü: Aksiyon

Filmin çekildiği ülkeler: ABD, Fransa

TAŞIYICI 2 OYUNCULARI

Oyuncular: Jason Statham, Kate Nauta, Amber Valletta, Matthew Modine, Alessandro Gassman, AnnaLynne McCord, Jason Flemyng, François Berléand

TAŞIYICI 2 FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?

Filmin IMDb puanı 6.3/10 o

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Taşıyıcı 2 oyuncuları kim, konusu ne? Taşıyıcı 2 nerede çekildi, ne zaman vizyona girdi?
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