Haberler Yaşam Haberleri Taşköprü’de bulunan cesedin kimliği belli oldu
Giriş Tarihi: 18.02.2026 16:11

Taşköprü’de bulunan cesedin kimliği belli oldu

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde Taşköprü’de bulunan cesedin kimliği ve olayın detayları netleşti. Köprüde hayatını kaybeden kişinin 66 yaşındaki Şerafettin Kirez olduğu öğrenildi.

Kirez'in yaklaşık 10-12 gün önce Taşköprü'den geçtiği sırada dengesini kaybederek suya düştüğü değerlendiriliyor. Alkollü olduğu öne sürülen Kirez'in, köprüden düşmesi sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Taşköprü'de su seviyesinin yüksek olması nedeniyle cesedin uzun süre fark edilemediği düşünülüyor. Olayın ardından bölgede geniş çaplı inceleme başlatılırken, Şerafettin Kirez'in kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacağı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

