“Taşlar” suç örgütüne iddianame 37 şüphelinin hapsi istendi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "yeni nesil suç örgütlerine" yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, liderliğini "Ümit" lakabıyla bilinen Ramazan Taş'ın yaptığı ve lider dahil 4 örgüt yöneticisinin bulunduğu "Taşlar" adlı silahlı suç örgütünün İstanbul'da Esenler başta olmak üzere birçok ilçede faaliyet gösterdiği tespit edildi.

SUÇ ÖRGÜTÜNE İDDİANAME

Suç örgütünce işlenen suçlara ilişkin tespit edilen 16 ayrı eylemle ilgili 15'i tutuklu, bir kısmı yakalamalı toplam 37 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Şüpheliler hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs etme", "ruhsatsız ateşli silah bulundurma ve kullanma", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma", "silah ile kasten nitelikli yaralama", "mala zarar verme", "birden fazla kişi ile birlikte örgütün korkutucu gücünden yararlanarak silahla tehdit", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi", "çocuğun cinsel istismarı" ve "nitelikli yağma" suçlarından iddianame düzenlendi. İddianame, Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.