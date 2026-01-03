Taşlı akran zorbalığına 9 yıl istendi

Konya'da arkadaşı Hasan Berat Güldağı'nın (13) başına taşla vurup ağır yaralayan aynı yaştaki T.F. hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İfadesinde taşı Hasan Berat'ın kafasına kasıtlı olarak atmadığını ileri süren sanığı ise olay yerindeki iki arkadaşı yalanladı. İki tanık, T.F.'nin taşı yakın mesafeden Hasan Berat'ın kafasına vurduğunu söyledi. Konya'da, 13 yaşındaki T.F.'nin, geçen 6 Aralık'ta futbol antrenmanı sonrası eve dönerken, aynı zamanda okul arkadaşı da olan 8'inci sınıf öğrencisi aynı yaştaki Hasan Berat Güldağı'nın başına taşla vurup ağır yaraladığı olayla ilgili soruşturma tamamlandı.Olayın ardından 6 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen, ancak SABAH'ın haberi üzerine yeni deliler, mevcut delil durumu ve suç vasfının değişmesi gerekçeleriyle yeniden tutuklanan T.F. hakkında, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yaşının da küçük olması nedeniyle 5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianameye göre T.F., Hasan Berat'ın ayağına önce ağaç dalıyla vurdu. Ardından da yine ayağına taş attı. Ayağı acıyan Hasan Berat, neden böyle bir şey yaptığını sorduğunda ise T.F. bu kez taşı alarak kafasına vurdu. Ardından da olay yerinden uzaklaştı. Hasan Berat ise kemik kırığı oluşacak şekilde ağır şekilde yaralandı. İddianame Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. T.F'nin alacağı maksimum ceza ise 7 yıl olacak.