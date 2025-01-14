Taşlı vahşetin faili aile dostu çıktı

İstanbul Bağcılar'da Suriyeli ailenin evine girerek 12 yaşındaki Meryem Samou'yu öldüren, 5 yaşındaki kardeşi Ahmed'i de yaralayan katil zanlısı Suriyeli Zekeriya Ali yakalandı. 51 yaşındaki caninin, bir gün önce eşiyle aileye misafir olduğu öğrenildi.Kocası Almanya'da çalışan Suriyeli Gülizar Samou, 4 çocuğuyla birlikte Bağcılar ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'nde yaşıyordu. Oturum izinleriyle ilgili evraklar için önceki gün küçük çocuğu ile Fatih'e giden anne, eve döndüğünde korkunç bir manzarayla karşılaştı. Gülizar Samou, kızı Meryem ile oğlu Ahmed'i kanlar içinde buldu. Yanlarında ise kan bulaşmış bir kaldırım taşı vardı. Eve gelen sağlık ekibi iki kardeşi hastaneye kaldırdı ancak Meryem kurtarılamadı. Çocuk cinayetiyle ilgili çalışma başlatan polis, katilin kimliğini kısa sürede tespit etti. Kendisi de Suriyeli olan ailenin yakın komşusu Zekeriya Ali gözaltına alındı. Katilin, ifadesinde, "Bir gün önce eşimle misafirliğe gitmiştik. Elektrik tadilat işleri olduğunu söylediler. Olay günü eve gittim, tamiri yaptım. Para istedim ancak para yok dedi. Kız çocuğu bana bıçak çekti. Ben de taşla vurdum" iddiasında bulundu.Ancak yapılan araştırmalarda şüphelinin, annenin o gün evde olmayacağını bilerek ve ellerine eldiven takarak eve geldiği, tamirat yapacağını söyleyerek içeri girdiği, evde para ararken fark eden küçük kızla aralarında tartışma çıktığı öğrenildi. Şüphelinin paniğe kapılarak çocuklara taşla saldırdığı belirtildi. Elinde ve boynunda morluklar olan Zekeriya Ali'nin olay sonrası evden ayrıldığı anlara ait kamera görüntüsü de ortaya çıktı.Küçük kızının cenazesini almak için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na giden anne Gülizar Samou sinir krizi geçirdi. Gülizar Samou, "İçim yanıyor, ciğerim yanıyor. Ben Suriye'den savaştan kaçıp Türkiye'ye geldim. Ben kızımı kanlar içinde buldum. Cumhurbaşkanı'ndan idam çıkarmasını ve bu katilin cezalandırılmasını istiyorum" dedi.Ailenin komşusu Şaban Vaspan ise, "Anne tekstil işinde temizlik bölümünde çalışıyor. Böyle bir cinayet nasıl işlenir. 1.5 yıldır komşumuz. Kız çocuğu okula gidiyordu. Babası Almanya'da çalışıyor. Kızın başında ve boğazında bıçak yaraları, küçük çocuğun başında ise taş yarası varmış" dedi.