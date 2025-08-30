Tatil beldesinde safari sürprizi

Antalya'nın Demre ilçesi Kekova bölgesinde sahile inen tatilciler, unutulmaz bir sürpriz yaşıyor. Bölgedeki yürüyüş yollarında ilerleyen yeri ve yabancı turistler, karşılarına çıkan dağ keçisi sürüsü ve ceylanlarla kucaklaşıyor. Yaban hayatının içinde sıra dışı bir deneyim yaşayan tatilciler, heyecan ve mutluluk dolu anlar yaşayarak "Afrika değil, Antalya. Burada Anadolu parsını bile görebilirsiniz" diyerek Antalya'nın aynı zamanda en güzel safari noktası olduğunu kaydetti. Kekova'nın en sakin noktalarından Gökkaya Koyu, yalnızca turkuvaz mavisi denizi ve antik Likya kalıntılarıyla değil, aynı zamanda barındırdığı yabani hayvanlarla da öne çıkıyor. Koy çevresinde sık sık görülen dağ keçileri (capra aegagrus), sarp kayalıklarda ustalıkla tırmanarak yaşamlarını sürdürüyor. Özellikle sabahın erken saatlerinde ve akşamüstü otlarken görülen keçiler, zaman zaman sahile kadar inerek tatilcilerle buluşuyor.

SU KENARINDA CEYLANLAR

BÖLGEDE gözlemlenen bir diğer tür ise Akdeniz ceylanları. Likya bölgesinin gizli sakinleri arasında yer alan bu zarif hayvanlar, doğanın sessizliğini bozmadan varlıklarını sürdürüyor. Ceylan ve keçilerle yakından ilgilenen sağlık çalışanı Mine Candar, "Kekova Gökkaya Likya Yolu'nun taş patikaları ve tarihin fısıltıları arasında yürürken keçilerle göz göze geldim. Afrika'ya safariye gitmeye gerek yok. Antalya'da Kekova yeterli" dedi.