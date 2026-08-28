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Giriş Tarihi: 28.08.2026 16:11

Tatil dönüşü kazada hayatını kaybeden İlknur öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Antalya’dan Ankara’ya dönüş sırasında meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 47 yaşındaki sınıf öğretmeni İlknur Aydoğan, memleketi Nevşehir’de düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

MEHTAP AYDOĞAN
Tatil dönüşü kazada hayatını kaybeden İlknur öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
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Tatil için gittikleri Antalya'dan Ankara'ya dönmek üzere yola çıkan Aydoğan ailesinin bulunduğu otomobil, Akseki-Seydişehir kara yolunda kaza yaptı. Kazada hayatını kaybeden İlknur Aydoğan için Nevşehir Süleyman Köybaşı Külliye Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, kazada yaralanan eşi Murat Aydoğan, oğlu K.A., Aydoğan'ın yakınları, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Namazın ardından İlknur Aydoğan'ın cenazesi, yakınları tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. Aydoğan'ın cenazesinin Uçhisar beldesinde toprağa verildiği öğrenildi.

#NEVŞEHİR

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Tatil dönüşü kazada hayatını kaybeden İlknur öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
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