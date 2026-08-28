Tatil dönüşü kazada hayatını kaybeden İlknur öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Tatil için gittikleri Antalya'dan Ankara'ya dönmek üzere yola çıkan Aydoğan ailesinin bulunduğu otomobil, Akseki-Seydişehir kara yolunda kaza yaptı. Kazada hayatını kaybeden İlknur Aydoğan için Nevşehir Süleyman Köybaşı Külliye Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, kazada yaralanan eşi Murat Aydoğan, oğlu K.A., Aydoğan'ın yakınları, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Namazın ardından İlknur Aydoğan'ın cenazesi, yakınları tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. Aydoğan'ın cenazesinin Uçhisar beldesinde toprağa verildiği öğrenildi.