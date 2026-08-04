Tatil için gittiler dehşeti yaşadılar: Gürültü bahanesiyle taşla saldırdılar!

"NEYE UĞRADIĞIMIZI ŞAŞIRDIK"

Kız kardeş Ayşe Meral ise, " Ablam ve yeğenlerimle beraber tatil için Kumburgaz'a gittik. İlk gün gece saat 12'ye kadar denize girdik, eğlendik, uyumak için içeriye girdik. Yeğenim de annesini uyandırarak 'dışarıda bir şeyler oluyor dışarı çıkalım' dedi. Kapının önüne çıktık. Kendi aramızda normal konuştuk. Yan pansiyondaki kadın yanımıza gelerek sessiz olmamızı istedi. Biz de karşıdakiler ses yapıyor onlardan rahatsız olmuyorsunuz bizden mi rahatsız oluyorsunuz' dedik. Sonrasında içeri girerek kapıyı kapattık. O sırada ne oldu nasıl olduysa camlar iniyor, kaç tane insan kapımızın önünde, neye uğradığımızı şaşırdık. Bize saldıranlar alkol almış olabilirler ama normal davranışlar değildi. Birisi bıçakla, diğeri de kaldırım taşı alıp camı indirdi. Yeğenlerim bağırdı biz de korktuk.



"GİTTİĞİMİZ YERLERE EN AZINDAN BİRAZ DAHA DİKKAT ETMEMİZ GEREKİYOR"

Hakaret ederek saldıran kişileri tanımadığını belirten Ayşe Meral, " Ne benim ne ablamın namusu kaldı. Büyük yeğenim çok gerildi. Bize küfrediyorlar, dışarıda 30-40 kişi oldular. Hemen ablamla polisi aradık. Çete gibi biri eline bıçak almış biri başka bir şey almış biz ne yapmış olabiliriz ? Biz oraya sadece tatil yapmaya gittik. Kavga esnasında yumruk atıldı, darp raporu aldım. Ablamla birlikte can güvenliğimiz olmadığı için şikayetçi olduk. Başka insanların mağdur olmasını istemiyorum. Tatil amaçlı tanımadığımız bir yere gidiyoruz. Kimse mağdur olsun istemem. Gittiğimiz yerlere en azından biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör