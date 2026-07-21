Tatil planı yapacaklar dikkat! Sahte rezervasyon tuzağı kabusu yaşattı: Dolandırıcılar ucuz fiyat verip…





"BODRUM'DA OTELLER DOLU, SEZON HAREKETLİ"



Otel Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kaya, Bodrum'da sezonun beklentiler doğrultusunda devam ettiğini belirterek, otellerde yüksek doluluk oranlarına ulaşıldığını söyledi. Kaya, "Hem kendi işletmemizde hem de Bodrum genelinde yoğun bir sezon geçiriyoruz. Otellerde doluluk oranları oldukça yüksek. Bu hareketlilikten memnunuz" dedi.



"UCUZ FİYAT VAADİNE ALDANMAYIN"



Yaz sezonunda sahte rezervasyon dolandırıcılıklarının arttığına dikkat çeken Kaya, vatandaşların özellikle piyasa değerinin çok altında sunulan tatil fırsatlarına karşı temkinli olması gerektiğini ifade etti. Kaya, "İnsanlar 100 bin liralık bir tatili 70 bin liraya görünce cazip geliyor ve araştırmadan ödeme yapabiliyor. Sonrasında ise büyük mağduriyet yaşıyorlar. Gidecekleri otelin resmi internet sitesini mutlaka kontrol etsinler, sosyal medya hesaplarından işletmeyle iletişime geçsinler ve rezervasyonlarını doğrulatsınlar. Yetkili olmayan acentalardan rezervasyon yapılmamasını tavsiye ediyoruz" diye konuştu. Kendi işletmelerinde bu konuda ciddi güvenlik önlemleri aldıklarını belirten Kaya, buna rağmen farklı işletmelerde mağduriyetlerin yaşandığını söyledi.