Tatil yapmak için Roma’ya gitmişlerdi: Evli çiftin mutluluğu uzun sürmedi! ‘Bir saniye gözümü ayırdım’

Roma'ya tatil yapmak için giden evli çift, küçük çocukları ile birlikte cadde üzerinde beklerken çantaları kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Çantanın içerisinde pasaport, banka kartları, kamera ve kişisel eşyalarının bulunduğunu belirten çift, zor durumda kaldıklarını gözyaşı dökerek çektikleri video ile duyurdu.

'KAMERA BİLE YOK'

Polisin çok ilgisiz olduğunu belirten çift gittikleri karakoldan 'Pazartesi gelin' diyerek gönderildiklerini söyledi. Kamera bile bulunmayan işlek caddede polislerinde yardımcı olmadığını, çantalarının bulunmasının mümkün olmadığını söyleyerek isyan ettiler.