Giriş Tarihi: 29.9.2025 12:37 Son Güncelleme: 29.9.2025 12:40

Evli bir çift tatil yapmak için küçük çocuklarıyla birlikte Roma’ya gitti. Keyifli başlayan tatilleri hırsızlık şokuyla çabuk bitti. Çift çantasıyla birlikte kartlarını, pasaportlarını ve çekim yaptıkları kameralarını da kaybetti. Paylaştıkları video ile sesini duyurmak isteyen çift gözyaşlarına boğuldu.

Roma'ya tatil yapmak için giden evli çift, küçük çocukları ile birlikte cadde üzerinde beklerken çantaları kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Çantanın içerisinde pasaport, banka kartları, kamera ve kişisel eşyalarının bulunduğunu belirten çift, zor durumda kaldıklarını gözyaşı dökerek çektikleri video ile duyurdu.

'KAMERA BİLE YOK'

Polisin çok ilgisiz olduğunu belirten çift gittikleri karakoldan 'Pazartesi gelin' diyerek gönderildiklerini söyledi. Kamera bile bulunmayan işlek caddede polislerinde yardımcı olmadığını, çantalarının bulunmasının mümkün olmadığını söyleyerek isyan ettiler.

'BİR SANİYE GÖZÜMÜ AYIRDIM'

Mağdur kadın "Emeğimize yazık bütün gün burada video çektik, kameramızda gitti." diyerek gözyaşları döktü. Eşi bulundukları zor durumu anlatarak, "Çantamı bir saniye bebek arabasının koluna astım, arkamı bir döndüm çanta yok. Bize 'pazartesi gelin' dediler benim ehliyetim gitti ben şimdi nasıl araba kullanacağım? Para neyse bizim emeğimiz, pasaportumuz gitti" dedi.

Tatil yapmak için Roma’ya gitmişlerdi: Evli çiftin mutluluğu uzun sürmedi! ‘Bir saniye gözümü ayırdım’
