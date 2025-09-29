Video Yaşam Türk çift Roma’da hırsızlık kurbanı oldu | Video
Türk çift Roma’da hırsızlık kurbanı oldu | Video

Türk çift Roma’da hırsızlık kurbanı oldu | Video

29.09.2025 | 13:16

Evli bir çift tatil yapmak için küçük çocuklarıyla birlikte Roma’ya gitti. Keyifli başlayan tatilleri hırsızlık şokuyla çabuk bitti. Çift çantasıyla birlikte kartlarını, pasaportlarını ve çekim yaptıkları kameralarını da kaybetti. Paylaştıkları video ile sesini duyurmak isteyen çift gözyaşlarına boğuldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Türk çift Roma’da hırsızlık kurbanı oldu | Video 00:52
Türk çift Roma’da hırsızlık kurbanı oldu | Video 29.09.2025 | 13:16
Şişli’de trafikte tartışma kamerada! İkisi de birbirini çekip suçladı | Video 00:40
Şişli'de trafikte tartışma kamerada! İkisi de birbirini çekip suçladı | Video 29.09.2025 | 11:16
Arnavutköy’de trafikte taşlı saldırı kamerada | Video 00:21
Arnavutköy’de trafikte taşlı saldırı kamerada | Video 29.09.2025 | 09:44
Kars’ta 5. sınıf öğrencisinin Kafkas dansı sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı | Video 01:09
Kars'ta 5. sınıf öğrencisinin Kafkas dansı sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı | Video 29.09.2025 | 09:44
TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza | Video 01:50
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza | Video 29.09.2025 | 09:25
Manisa’da feci kazada otomobil ikiye bölündü: 5 ölü, 6 yaralı | Video 06:02
Manisa'da feci kazada otomobil ikiye bölündü: 5 ölü, 6 yaralı | Video 29.09.2025 | 08:59
537 kişiyi, 984 milyon lira dolandıran şebeke çökertildi | Video 00:52
537 kişiyi, 984 milyon lira dolandıran şebeke çökertildi | Video 29.09.2025 | 08:59
Uzun namlulu silahla oto galeriyi taradılar | Video 01:42
Uzun namlulu silahla oto galeriyi taradılar | Video 29.09.2025 | 08:59
Ankara’da pazarda 1 kişinin pompalı tüfekle vurulduğu kavga kamerada | Video 00:53
Ankara'da pazarda 1 kişinin pompalı tüfekle vurulduğu kavga kamerada | Video 29.09.2025 | 08:59
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı jokeri kullandığına pişman oldu! Bakın ne cevap verdi! 05:36
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı jokeri kullandığına pişman oldu! Bakın ne cevap verdi! 28.09.2025 | 23:18
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı jokeri kullandığına pişman oldu! Bakın ne cevap verdi! 03:28
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı jokeri kullandığına pişman oldu! Bakın ne cevap verdi! 28.09.2025 | 23:12
Velayet kavgasında kadınlardan sopalı saldırı | Video 03:03
Velayet kavgasında kadınlardan sopalı saldırı | Video 28.09.2025 | 14:59
Kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu akrabası tarafından silahla vuruldu yerde tekmelendi | Video 06:46
Kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu akrabası tarafından silahla vuruldu yerde tekmelendi | Video 28.09.2025 | 14:22
Safranbolu’da kereste fabrikasında yangın | Video 06:10
Safranbolu’da kereste fabrikasında yangın | Video 28.09.2025 | 14:20
Kendisini bekleyen araca koşarken otomobil çaptı | Video 01:54
Kendisini bekleyen araca koşarken otomobil çaptı | Video 28.09.2025 | 14:19
Tekirdağ’da tilki ile sohbet görenleri güldürdü | Video 04:54
Tekirdağ'da tilki ile sohbet görenleri güldürdü | Video 28.09.2025 | 14:19
Böyle dolandırıcılık görülmedi: 170 bin liralık ürünü şubeden alıp gittiler | Video 06:31
Böyle dolandırıcılık görülmedi: 170 bin liralık ürünü şubeden alıp gittiler | Video 28.09.2025 | 14:19
Kütahya Simav’da 5.4 büyüklüğünde deprem | Video 03:07
Kütahya Simav’da 5.4 büyüklüğünde deprem | Video 28.09.2025 | 14:19
SON DAKİKA | Kütahya Simav’da 5,4’lik deprem! Artçı depremler ne anlama geliyor? 11:03
SON DAKİKA | Kütahya Simav’da 5,4’lik deprem! Artçı depremler ne anlama geliyor? 28.09.2025 | 13:50
SON DAKİKA | Kütahya Simav’da 5,4’lük deprem! 07:28
SON DAKİKA | Kütahya Simav'da 5,4'lük deprem! 28.09.2025 | 13:24

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY