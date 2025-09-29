Türk çift Roma’da hırsızlık kurbanı oldu | Video
Evli bir çift tatil yapmak için küçük çocuklarıyla birlikte Roma’ya gitti. Keyifli başlayan tatilleri hırsızlık şokuyla çabuk bitti. Çift çantasıyla birlikte kartlarını, pasaportlarını ve çekim yaptıkları kameralarını da kaybetti. Paylaştıkları video ile sesini duyurmak isteyen çift gözyaşlarına boğuldu.
