Tatil yolculuğu faciayla bitti: Anne ve kızı hayatını kaybetti, baba yoğun bakımda

Kaza, dün akşam saatlerinde Adapazarı – Karasu yolu Sinanoğlu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, tatil için Kocaeli'nden Sakarya'nın Karasu ilçesine gelen Gündüz ailesinin bulunduğu, Haluk Gündüz idaresindeki 41 BG 448 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına düştü. Kazada sürücü Haluk Gündüz (56), eşi Ayla Gündüz (52) ve kızı Büşra Gündüz (30) ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kazada ağır yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



ANNE VE KIZI HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan Ayla Gündüz ile kızı Büşra Gündüz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden anne ve kızının cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Kocaeli'ye gönderildi.



BABA YOĞUN BAKIMDA YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Kazada ağır yaralanan 56 yaşındaki otomobil sürücüsü Haluk Gündüz'ün ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan H. Gündüz'ün hayati tehlikesinin bulunduğu ve yaşam mücadelesi verdiği bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.