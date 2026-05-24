Tatil yolunda büyük acı: Aynı aileden 3’ü çocuk 5 ölü

İstanbul'dan ailesiyle birlikte, Kurban Bayramı için memleketleri Trabzon'un Arsin ilçesine gitmek üzere yola çıkan Ali Yıldız, Giresun'da Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Liman bölgesinde bulunan kırmızı ışıkta durdu. Hızla arkadan gelen Musa U.'nun kullandığı TIR, önce Ali Yıldız'ın arkasında bulunan Ferhat Yıldız yönetimindeki otomobile çarptı. Ferhat Yıldız'ın otomobili yan tarafa savrulurken TIR ikinci olarak akrabası olduğu öğrenilen Ali Yıldız'ın otomobiline çarptı.

Önünde bulunan otomobil yüklü TIR ile arkadan çarpan TIR'ın arasında ezilen otomobilin sürücüsü Ali Yıldız (45), eşi Melek Yıldız (40), ikizleri Hamza Yıldız (7) ve Hasan Yıldız (7) ile kızları Sadem Yağmur Yıldız (15) can verdi. Diğer kızları Rana Meltem Yıldız (20) da ağır yaralandı. Kazada, TIR sürücüsü Musa U. (59) ile yana savrulan otomobilde bulunan Ferhat Yıldız, Fatma Yıldız, Rana Yıldız, Sümeyye Yıldız (9) ve Eymen Yıldız (16) da yaralandı. Yaralılar, Giresun'daki hastanelerde tedavi altına alınırken ifadesinde "kalp krizi" geçirdiğini öne süren TIR sürücüsünün uyuduğu iddia edildi.