Tatil yolunda can verdiler

Ankara-Eskişehir karayolu Balıkuyumcu mevkiinde Hakan İneci yönetimindeki 06 CAP 977 plakalı otomobil, ters yönde giden bipolar hastası Ramazan Güven'in kullandığı 27 SE 946 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada Ramazan Güven ile Hakan İneci ve eşi Esmanur İneci hayatını kaybetti. İneci çiftinin çocukları K.İ. (10) ve E.İ. (2) ise kazada yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan K.İ.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hakan İneci'nin çalıştığı işyeri tarafından ailesi ile birlikte 3 gün Antalya'da tatil hakkı kazandığı, Esmanur İneci'nin eşine, 'Gitmeyelim' dediği ama Hakan İneci'nin 'Çocuklara değişiklik olur, hava alırlar' dediği öğrenildi.