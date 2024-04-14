Tatilciler dönüş yolunda

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olmasını fırsat bilerek, bayramda sevdiklerini görmek amacıyla memleketine gidenler ile uzun tatili fırsat bilip tatil bölgelerine akın edenler, tatilin sona ermesine 2 gün kala yollara düştü. Cuma günü akşam saatlerinden itibaren dönüşe geçen tatilciler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde, İstanbul yönünde yoğunluğa neden oldu. Araçlar, oluşan trafik yoğunluğundan dolayı yavaş ilerlemek zorunda kalırken, akşam saatlerinden itibaren yollardaki trafik yoğunluğu her geçen saat daha da arttı. Yoğunluk nedeniyle bazı noktalarda trafik yer yer durma noktasına geldi. Benzer şekilde, Tekirdağ-İstanbul yolunda da yoğunluk yaşandı.İstanbul-İzmir Otoyolu üzerinde ise bayram hareketliliği gece geç saatlerden itibaren arttı. Daha çok İstanbul'dan gelenlerin akın ettiği Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi'nden de geri dönüşler başladı. Evlerine dönen tatilciler nedeniyle Osmangazi Köprüsü'ne gidiş yönünde, Yalova ve Bursa güzergâhlarında araç kuyrukları oluştu. Özellikle Gemlik-Orhangazi mevkilerinde kilometrelerce uzanan araç kuyrukları dikkat çekti.Trafik ekipleri, yoğunluk yaşanan güzergâhlarda denetimlerini artırdı ve sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Trafik yoğunluğunun, bu akşam geç saatlere kadar devam edeceği tahmin ediliyor.Bayram tatilinin son gününde yola çıkacak sürücülere araç kullanımı sırasında karşılaşılabilecek yol hipnozu tehlikesine dikkat çeken uzmanlar, sağlıklı bir yolculuk için sürücülerin saat başı mola vermeleri ve araç kontrollerini yapması gerektiği uyarısında bulundu. Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu Başkan Yardımcısı ve İleri Sürüş Uzmanı Ramazan Ceylan, "Belli süre araç kullandığımız zaman yani mola süresini geçirirsek gözlerde dalma başlıyor. Yani yol hipnozu dediğimiz bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Buna karşı belli aralıklarla mola vermek hayati önem teşkil ediyor" dedi.