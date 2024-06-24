Tatilciler dönüş yolunda

günlük Kurban Bayramı tatili sona erdi. Uzun bayram tatilini geçirmek için İstanbul ve Ankara'dan memleketlerine ve tatil beldelerine giden vatandaşların büyük bölümü dün yeniden yollara düştü. Tatile kendi araçlarıyla gidenlerin dönüş için yola çıkmasıyla büyükşehirler istikametinde yer yer trafik yoğunluğu yaşanırken, dönüş için otobüsü tercih edenlerin otogarlara akın etmesiyle otogarlarda da büyük yoğunluk oluştu. İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı ile Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde oldukça kalabalık olduğu gözlendi.TEM Otoyolu'nun Tekirdağ-istanbul ile Kocaeli-İstanbul yönünde dün uzun araç kuyrukları oluştu. İzmir-İstanbul otoyolu Bursa kesiminde akıcı yoğunluk yaşanırken, Çorlu kavşağı başta olmak üzere Marmaraereğlisi ile kent merkezinde araç kuyrukları zaman zaman 3 kilometreyi buldu. Anadolu Otoyolu ve 43 ilin geçiş güzergahı olarak bilinen Kırıkkale'de de yoğunluk yaşandı. Polis ekipleri yer yer yaşanan kazalara hızla müdahale ederek trafik akışını sağlamaya çalıştı.