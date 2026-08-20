Tatilden dönen ailenin 5 milyonu buhar oldu

İstanbul
Avcılar'a bağlı Tahtakale Mahallesi'nde bulunan 700 dairelik lüks bir sitede akıllara durgunluk veren hırsızlık olayı yaşandı. Hafta sonu tatili için ailesiyle şehir dışına çıkan Y.A., 9 Ağustos akşamı döndüğünde hayatının şokunu yaşadı. 24 saat özel güvenlikli ve sıkı tedbirlerin uygulandığı iddia edilen sitedeki daireye giren hırsızlar, yatak bazasının altında saklanan ve ailenin 8 yıllık birikimi olan 5 milyon lira değerindeki döviz ile ziynet eşyasını çalarak kayıplara karıştı. Eve ilk ulaşan ve kapıyı aralık bularak polise haber veren ev sahibinin kızı A.G., içeri girdiklerinde her yerin darmadağın edildiğini belirtti. Baba Y.A. ise soygunun içeriden birileri tarafından planlandığını öne sürdü. Sitenin güvenlik zafiyetlerine tepki gösteren Y.A., "13'üncü kattaki daireye dışarıdan birinin elini kolunu sallayarak girmesi imkânsız. Akşam saatlerinde usta girmesi yasak olmasına rağmen içeri birileri alınmış. Üstelik yangın merdivenlerinde hiç kamera yok. Cumartesi günü yaşanan elektrik kesintisinden faydalanıp evde olup olmadığımızı kontrol etmişler. Bu profesyonel bir operasyon" diyerek adalet istedi. Polis, sitenin kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.
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Mete Efendioğlu - Editör