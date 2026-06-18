Tatile çıkmadan önce evdeki köşelere 3 adet bırakın: Meğer tüm evi o dertten koruyormuş!

Yaz aylarında haftalarca kapalı, karanlık ve havasız kalan evler; hamam böcekleri, karıncalar, güveler ve gümüşçün böcekleri için adeta birer cazibe merkezine dönüşür.
DEFNE YAPRAĞI ADETA BÖCEKSAVAR GÖREVİNDE
Tatile çıkmadan önce eve sıkılan kimyasal ilaçlar hem döndüğünüzde soluyacağınız havayı zehirler hem de evcil hayvanlar için büyük risk taşır. Tam bu noktada devreye giren defne yaprağı, doğanın en etkili böcek savarlarından biridir.
TATİL DÖNÜŞÜ AĞIR KOKU VE RUTUBETE SON!
Defne yaprağının bir diğer gizli mucizesi ise uzun süre kapalı kalan evlerdeki nemi ve kötü kokuyu hapsetme yeteneğidir. 10-15 gün boyunca tamamen kapalı kalmış bir eve adım attığınızda burnunuza çarpan o ağır, havasız ve nemli koku, defne yaprağının salgıladığı uçucu aromatik bileşikler sayesinde tamamen yok olur.
3 ADET DEFNE YAPRAĞI EVDE NERELERE KONMALI?
1- Mutfak tezgahı ve kiler: Pirinç, un kavanozlarının arkasına veya erzak dolabının kuytu köşesine koyacağınız ilk yaprak, siz yokken oluşabilecek güve ve bitlenmeyi bıçak gibi keser.
2 - Giriş kapısı ve pencere önleri: Evin dış dünyaya açılan eşiklerine, pencere mermerlerine veya süpürgelik köşelerine bırakılan ikinci yaprak, kapı altlarından veya sineklik aralarından içeri sızmaya çalışacak haşereler için aşılmaz bir doğal bariyer oluşturur.
3 - Yatak odası ve gardırop içi: Giysilerin arasına ya da yatak odasının köşe kısımlarına bırakılan üçüncü yaprak, hem tekstil zararlılarını (güveleri) gardırobunuzdan uzak tutar hem de eve döndüğünüzde sizi karşılayacak olan o rutubetli, basık havayı kırar.