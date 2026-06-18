Haberler Yaşam Haberleri Tatile çıkmadan önce evdeki köşelere 3 adet bırakın: Meğer tüm evi o dertten koruyormuş!
Giriş Tarihi: 18.06.2026 17:02 Son Güncelleme: 18.06.2026 17:04

Tatile çıkmadan önce evdeki köşelere 3 adet bırakın: Meğer tüm evi o dertten koruyormuş!

Yaz sezonunun açılmasıyla tatile çıkacak olan milyonlarca insanı, "Döndüğümde evi nasıl bulacağım?" sorusu ve haşere istilası korkusu sarıyor. Kimyasal böcek ilaçları kullanmak istemeyenler için eski toprakların çok iyi bildiği, sıfır maliyetli ve doğal bir koruma kalkanı yöntemi öne çıkıyor.

Tatile çıkmadan önce evdeki köşelere 3 adet bırakın: Meğer tüm evi o dertten koruyormuş!
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Yaz aylarında haftalarca kapalı, karanlık ve havasız kalan evler; hamam böcekleri, karıncalar, güveler ve gümüşçün böcekleri için adeta birer cazibe merkezine dönüşür.

DEFNE YAPRAĞI ADETA BÖCEKSAVAR GÖREVİNDE

Tatile çıkmadan önce eve sıkılan kimyasal ilaçlar hem döndüğünüzde soluyacağınız havayı zehirler hem de evcil hayvanlar için büyük risk taşır. Tam bu noktada devreye giren defne yaprağı, doğanın en etkili böcek savarlarından biridir.

Defne yaprağının yapısında yüksek oranda bulunan "Sineol" adlı uçucu yağ, insanlar için son derece huzur verici ve ferahlatıcı bir koku yayarken; haşereler, böcekler ve güveler için dayanılmaz derecede keskin, kaçılması gereken bir tehdit anlamı taşır.

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TATİL DÖNÜŞÜ AĞIR KOKU VE RUTUBETE SON!

Defne yaprağının bir diğer gizli mucizesi ise uzun süre kapalı kalan evlerdeki nemi ve kötü kokuyu hapsetme yeteneğidir. 10-15 gün boyunca tamamen kapalı kalmış bir eve adım attığınızda burnunuza çarpan o ağır, havasız ve nemli koku, defne yaprağının salgıladığı uçucu aromatik bileşikler sayesinde tamamen yok olur.

3 ADET DEFNE YAPRAĞI EVDE NERELERE KONMALI?

1- Mutfak tezgahı ve kiler: Pirinç, un kavanozlarının arkasına veya erzak dolabının kuytu köşesine koyacağınız ilk yaprak, siz yokken oluşabilecek güve ve bitlenmeyi bıçak gibi keser.

2 - Giriş kapısı ve pencere önleri: Evin dış dünyaya açılan eşiklerine, pencere mermerlerine veya süpürgelik köşelerine bırakılan ikinci yaprak, kapı altlarından veya sineklik aralarından içeri sızmaya çalışacak haşereler için aşılmaz bir doğal bariyer oluşturur.

3 - Yatak odası ve gardırop içi: Giysilerin arasına ya da yatak odasının köşe kısımlarına bırakılan üçüncü yaprak, hem tekstil zararlılarını (güveleri) gardırobunuzdan uzak tutar hem de eve döndüğünüzde sizi karşılayacak olan o rutubetli, basık havayı kırar.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör

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Tatile çıkmadan önce evdeki köşelere 3 adet bırakın: Meğer tüm evi o dertten koruyormuş!
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