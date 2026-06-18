Tatile çıkmadan önce evdeki köşelere 3 adet bırakın: Meğer tüm evi o dertten koruyormuş!

3 - Yatak odası ve gardırop içi: Giysilerin arasına ya da yatak odasının köşe kısımlarına bırakılan üçüncü yaprak, hem tekstil zararlılarını (güveleri) gardırobunuzdan uzak tutar hem de eve döndüğünüzde sizi karşılayacak olan o rutubetli, basık havayı kırar.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör