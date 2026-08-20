Tatile geldi, bir daha haber alınamadı: 18 yaşındaki gençten 17 Ağustos’tan bu yana haber alınamıyor

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan Mehmet Yılmaz, tatil için Acıgöl ilçesi Çayırlık Mahallesi'nde bulunan anneannesinin yanına geldi. Yılmaz, 17 Ağustos'ta kaldığı evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesinin durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine Mehmet Yılmaz'ın bulunması için çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından bölgede arama yapılırken, hastanelerde de araştırma gerçekleştirildi. Ancak şu ana kadar Yılmaz'a ulaşılamadı.

Mehmet Yılmaz'ın annesi Canan Yılmaz, oğlunun telefonunu elinden aldığı için evden çıkıp gitmiş olabileceğini düşündüklerini söyledi. Normalde Kocaeli Gebze'de yaşadıklarını belirten Yılmaz, "Buraya anneannesinin yanına tatile gelmişti. Telefonunu elinden aldığım için evden çıkıp gitmiş. Emniyete ve jandarmaya haber verdik, hastaneleri aradık ama şu ana kadar henüz bir bilgi gelmedi. Şu ana kadar hiçbir yerden haber çıkmadı" dedi. Oğlunun Acıgöl'de herhangi bir tanıdığının bulunmadığını ifade eden Yılmaz, Niğde'deki akrabalarına da haber verdiklerini söyledi. Yılmaz, "Babası Niğdeli. Niğde'deki akrabalarımıza da haber verdik. Şu ana kadar oraya da gitmemiş. Bilgisayar oyunları oynuyordu ama hangi oyunları oynadığını biliyorum. Oğlumun bir an önce bulunmasını istiyorum" diye konuştu. Mehmet Yılmaz'ın bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.