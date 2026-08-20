Haberler Yaşam Haberleri Tatile geldi, bir daha haber alınamadı: 18 yaşındaki gençten 17 Ağustos’tan bu yana haber alınamıyor
Giriş Tarihi: 20.08.2026 13:54

Tatile geldi, bir daha haber alınamadı: 18 yaşındaki gençten 17 Ağustos’tan bu yana haber alınamıyor

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde anneannesinin yanına misafir olarak gelen 18 yaşındaki Mehmet Yılmaz, 17 Ağustos’ta kaldığı evden ayrıldıktan sonra kayboldu. Kendisine ulaşamayan ailesinin ihbarı üzerine ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı.

MEHTAP AYDOĞAN
Tatile geldi, bir daha haber alınamadı: 18 yaşındaki gençten 17 Ağustos’tan bu yana haber alınamıyor
  • ABONE OL

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan Mehmet Yılmaz, tatil için Acıgöl ilçesi Çayırlık Mahallesi'nde bulunan anneannesinin yanına geldi. Yılmaz, 17 Ağustos'ta kaldığı evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesinin durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine Mehmet Yılmaz'ın bulunması için çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından bölgede arama yapılırken, hastanelerde de araştırma gerçekleştirildi. Ancak şu ana kadar Yılmaz'a ulaşılamadı.

Mehmet Yılmaz'ın annesi Canan Yılmaz, oğlunun telefonunu elinden aldığı için evden çıkıp gitmiş olabileceğini düşündüklerini söyledi. Normalde Kocaeli Gebze'de yaşadıklarını belirten Yılmaz, "Buraya anneannesinin yanına tatile gelmişti. Telefonunu elinden aldığım için evden çıkıp gitmiş. Emniyete ve jandarmaya haber verdik, hastaneleri aradık ama şu ana kadar henüz bir bilgi gelmedi. Şu ana kadar hiçbir yerden haber çıkmadı" dedi. Oğlunun Acıgöl'de herhangi bir tanıdığının bulunmadığını ifade eden Yılmaz, Niğde'deki akrabalarına da haber verdiklerini söyledi. Yılmaz, "Babası Niğdeli. Niğde'deki akrabalarımıza da haber verdik. Şu ana kadar oraya da gitmemiş. Bilgisayar oyunları oynuyordu ama hangi oyunları oynadığını biliyorum. Oğlumun bir an önce bulunmasını istiyorum" diye konuştu. Mehmet Yılmaz'ın bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

#KOCAELİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Tatile geldi, bir daha haber alınamadı: 18 yaşındaki gençten 17 Ağustos’tan bu yana haber alınamıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA