Tatile geldi eniştesini öldürdü

İstanbul'da oto galericilik yapan Mehmet Kuş (27), tatil için Adana'daki ailesinin yanına geldi. Kuş, ablasına şiddet uyguladığını iddia ettiği eniştesi Faruk Soyyiğit'le (33) buluştu. İkili arasında çıkan sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşünce Kuş, silahla eniştesini vurup öldürdü. Polis tarafından gözaltına alınan Mehmet Kuş, "İstanbul'dan tatil yapmak için ailemin yanında gelmiştim. Faruk, ablama kötü davranıyordu. Konuşmak için çağırdım. Beni tersleyince tartışma çıktı. Pişmanım" dedi, tutuklandı.Olay, 4 Temmuz'da Yüreğir ilçesi Doğankent-Pekmezli Mahallesi'nde meydana geldi. Faruk Soyyiğit'in, psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığı eşi T.S. (29), bir süre önce şiddete dayanamayarak ailesinin evine döndü. T.S.'nin İstanbul'da oto galericilik yapan kardeşi Mehmet Kuş, tatil için Adana'daki ailesinin yanına geldi. Durumu öğrenen Kuş, konuşmak için eniştesi Soyyiğit'i yanına çağırdı. Boş bir arsada buluşan Soyyiğit ile Kuş arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kuş, belinden çıkardığı tabancayla Soyyiğit'i karnından vurup kaçtı.Faruk SoyyiğitSilah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Soyyiğit kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde sokakta yürüdüğü sırada yakaladı. Emniyete götürülen Kuş ifadesinde, "İstanbul'dan tatil yapmak için ailemin yanında gelmiştim. Faruk, ablama kötü davranıyordu. Konuşmak için çağırdım. Beni tersleyince tartışma çıktı. Pişmanım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kuş, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.