Haberler Yaşam Haberleri Tavla Nasıl Oynanır? Kız Ve Erkek Tavla Dizilişi Nasıldır, Pullar Nasıl Dizilir Ve Ne Tarafa Toplanır?
Giriş Tarihi: 30.9.2022 15:30 Son Güncelleme: 30.9.2022 15:30

Tavla Nasıl Oynanır? Kız Ve Erkek Tavla Dizilişi Nasıldır, Pullar Nasıl Dizilir Ve Ne Tarafa Toplanır?

Tavla, ülkemizin kültüründe en sevilen ve en eski oyunlarından birisidir. Yetişkin her yaş gruptan kişinin severek oynadığı tavla nasıl oynanır? Bu sorunun yanıtını tavla ile yeni tanışan oyun seveler merak etmektedir. Peki, tavla dizilişi nasıldır? Bu sorunun yanıtını ve tavla oyunu hakkında ayrıntılı bilgileri sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Tavla Nasıl Oynanır? Kız Ve Erkek Tavla Dizilişi Nasıldır, Pullar Nasıl Dizilir Ve Ne Tarafa Toplanır?

Dost meclislerinde, kafe ve kahvehanelerde vazgeçilmez bir oyun olan tavla, yüzyıllardır kültürümüzde en tutulan oyunların en başında gelir. Tavla oynamak isteyen oyun severlerin aklına 'Tavla nasıl dizilir?' sorusu gelmektedir. Bizlerde siz sevgili okurlarımız için bu yazımızda tavla dizilişi ve oyun kuralları hakkında detayları ele aldık. İşte ayrıntılar...

TAVLA NASIL OYNANIR, PULLAR NASIL DİZİLİR VE NE TARAFA TOPLANIR?

Tavla, iki kişiyle oynanan hayli zevkli aynı zamanda hızlı düşünmeyi sağlayan bir oyundur. Tavla oynamak isteyenler mutlaka pulların dizilişini, nereye toplanması gerektiğini ve oyunun kurallarını öğrenmesi gereklidir. Ülkemizde en sık oynanan tavla türü normal tavla ya da erkek tavlası olarak bilinmektedir, oldukça sevilen bu tavla türü bazı kimselerde adeta bir alışkanlık, tutku haline gelmiştir. Bu tavlanın dizilişi ve kuralları ise şöyledir;

  • Tavlada 30 adet pul, 2 adet zar bulunur.
  • Bir oyuncu siyah pulları, diğer oyuncu beyaz pulları alır ve her iki oyuncuda 15 pul olur.
  • Tavla tahtasında 24 hane bulunur.
  • Haneler tıpkı pullar gibi siyah ve beyaz ya da iki farklı renklerden oluşur.
  • Oyun başlangıcında iki oyuncu tek bir zarı atar, büyük sayı hangisine geldiyse oyunu başlatır.
  • Atılan zarın sayısına göre oyuncular pullarını kendi hanelerine getirirler. Her hane bir sayıya eş değerdir.
  • Eğer zar çift sayı gelirse , oyuncuya 4 hamle yapma hakkı olur.
  • Hanede tek bir pul varsa, karşı oyuncunun zarı tutup pulları o haneye geliyorsa karşı tarafın o tek pulunu kırar, yani alır. Bu durumda pulu alınan oyuncu tekrardan başlangıç yani karşı oyuncunun pullarını biriktirdiği bölüme koyana kadar hamle yapamaz.
  • Oyunda pullarını kendi bölmesine toplayan oyuncu artık pullarını toplamaya başlar, ilk pullarını toplayan kazanır.
  • Eğer oyunculardan birisi hiç pul toplayamadan diğeri pullarının tamamını toplarsa, karşı tarafı mat etmiş olur 2 el kazandı sayılır.

Oyuncular pul dizilişini doğru yapmaları için görselde ki şemaya uymalıdırlar.

Tavlanın ender oynanan diğer versiyonu ise kız tavlasıdır.

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Tavla Nasıl Oynanır? Kız Ve Erkek Tavla Dizilişi Nasıldır, Pullar Nasıl Dizilir Ve Ne Tarafa Toplanır?
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