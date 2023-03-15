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Giriş Tarihi: 15.3.2023 16:36 Son Güncelleme: 15.3.2023 16:36

Tavşan Bakımı ve Özellikleri - Tavşan Nasıl Bakılır ve Eğitilir, Çok Tüy Döker Mi?

Tavşanlar uzun kulakları, belirgin ön dişleri ve yumuşacık tüyleri ile oldukça sevimli hayvanlardır. Özellikle çocuklar tarafından ilgi odağı olan bu hayvanlar, yetişkinler tarafından da çok sevilir. Tavşan beslemek isteyenlerin dikkatine! Bu hayvanlar taze sebze ve meyveleri seven ve bol miktarda temiz su içen canlılardır ancak, bu minik dostların da yemediği bazı besinler bulunur. Evinde ya da bahçesinde tavşan beslemek isteyenler özellikle bunlara dikkat etmelidirler. Bunun yanı sıra barınması için uygun bir alan oluşturmak, tavşanların sağlıklı bir şekilde yaşamlarına ayak uydurması açısından önemlidir. Peki, tavşan ne yer, ne ile beslenir? Tavşanlar nerede barınır? Merak ettiğiniz tüm bu detayları haberimizde bulabilirsiniz…

Tavşan Bakımı ve Özellikleri - Tavşan Nasıl Bakılır ve Eğitilir, Çok Tüy Döker Mi?

Henüz yeni doğan bir tavşan gördüyseniz eğer, kısa sürede tüylerinin çıktığını ve çok güzelleştiğini gördüğünüzde şaşırabilirsiniz. Öyle ki görünümleri ile pamuk topunu andıran bu hayvanlar yeni doğduklarında zayıf ve tüysüz bir görünümde olurlar. Küçük gözleri ve büyük kulakları ile hızla gelişen hayvanlardır. Evcil memeli hayvanlar arasında yer alır ve tavşangiller familyasında ortalama 50 farklı türü bulunan canlılardır. Türkiye'de "Leporidae" türüne rastlamak mümkündür. Hem evde hem de dışarıda yetişebilen bu evcil hayvanlar toprak altındaki oyuklarda ve ağaç kovuklarında yaşarlar. Ayrıca çalıların aralarında, uzun ve sık otlukların bulunduğu alanlarda, kazdıkları yuvaların içinde yaşamlarını sürerler. Tavşanın nerede barındığını öğrendik. Peki, tavşan ne yer, nasıl beslenir? İşte tavşanların yiyecekleri besinler…

TAVŞAN NE YER, NE İLE BESLENİR?

Tavşanlar ağırlıklı olarak yeşillikle beslenen hayvanlardır. Marul ve salatalık bu hayvanların iştahını kabartan sebzelerdir. Yavru tavşanlar 30-45 gün anne sütü ile beslenmelidir. Anne sütü alamadığı durumlarda özel olarak tasarlanmış tavşan yemleri bulunur. Kuru saman ve yonca yavru tavşanlar için ideal besinlerdir. Suyunun temiz olması gerekir ve yavru tavşanlara günde 500 ml. su verilmesi gerekir. Böylelikle ortalama 15 gün gibi kısa bir zaman zarfında gelişmeye başlarlar.

Tavşanların hassas midelerine zarar vermemek için tehlikeli bulduğunuz yiyecekleri vermemeye özen gösterin. Çünkü tavşanlar beslenmeyi severler ve onlara zarar verebilecek her şeyi yeme potansiyelindedirler. Onların sağlığını korumak bakıcısına bağlıdır. Tavşanlar yukarıda bahsettiğimiz gibi marul ve salatalığa bayılırlar ancak yiyebilecekleri sebzeler bunlarla sınırlı değildir. Aşağıda tavşanların yiyebileceği birçok sebzeyi bulabilirsiniz. İşte tavşan ne yer sorusunun cevabı…

TAVŞANLARIN YİYEBİLECEĞİ SEBZELER

  • Enginar yaprakları
  • Havuç (yüksek şeker içeriğinden dolayı sınırlı yemeleri gerekir.)
  • Kereviz ve yaprakları
  • Kuşkonmaz
  • Karnabahar ve yaprakları
  • Brokoli ve yaprakları (gaza neden olabileceğinden aşırı vermekten kaçınmak gerekir.)
  • Pancar
  • Ispanak (bazen)
  • Kabak
  • Yeşil fasulyeler
  • Su teresi
  • Karnabahar ve yaprakları
  • Maydanoz, fesleğen, nane ve kekik de yiyebilirler.

Tavşanınıza yeni bir yiyecek verdiğinizde küçük bir miktar vermeye ve 24 saat gözlemlemeye dikkat edin. Eğer tavşanınız yumuşak kaka yapıyorsa, bu yiyecekten mümkünse uzak durun ve normale döndükten sonra başka yiyecekler verin. Ayrıca temiz sebzeler vermeyi ve bol su içirmeyi ihmal etmeyin.

TAVŞANLARIN YİYEBİLECEKLERİ ÇİÇEKLER VE YABANİ BAHÇE OTLARI

  • Papatya
  • Isırgan
  • Ebegümeci
  • Öksürükotu
  • Yonca
  • Kuş otu
  • Lavanta
  • Devedikeni
  • Civanperçemi
  • Karahindiba
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