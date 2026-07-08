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Giriş Tarihi: 8.07.2026 14:07

Tavuk eti yüklü kamyon hurdaya döndü sürücü öldü

Bursa’da tavuk eti taşıyan kamyon beton bariyere çarptı. Etler yola savruldu, kamyon hurdaya döndü. 33 yaşındaki sürücü Recep Sürekli hayatını kaybetti.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Tavuk eti yüklü kamyon hurdaya döndü sürücü öldü
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Bursa-İzmir karayolunda 35 DE 9912 plakalı kamyonuyla seyir halinde olan ve tavuk eti taşıyan Recep Sürekli, sabaha karşı Boğazköy yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Beton bariyere çarpan kamyon hurdaya dönerken, tavuk etleri karayoluna savruldu. İhbar üzerine kaza yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyon içinde aıkışan sürücü Recep Sürekli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Bir süre trafiğe kapanan kara yolu ekipler tarafından temizlenerek yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Tavuk eti yüklü kamyon hurdaya döndü sürücü öldü
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