Tavuk eti yüklü kamyon hurdaya döndü sürücü öldü

Bursa-İzmir karayolunda 35 DE 9912 plakalı kamyonuyla seyir halinde olan ve tavuk eti taşıyan Recep Sürekli, sabaha karşı Boğazköy yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Beton bariyere çarpan kamyon hurdaya dönerken, tavuk etleri karayoluna savruldu. İhbar üzerine kaza yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyon içinde aıkışan sürücü Recep Sürekli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Bir süre trafiğe kapanan kara yolu ekipler tarafından temizlenerek yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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