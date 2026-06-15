Tayin katliamı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde sosyal bilimler öğretmeni Orhan Bulak (43) ile din kültürü öğretmeni olan eşi Aslıhan Bulak arasında ailesinin yaşadığı Bursa'ya tayin istemesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmaya Bursa'dan gelen Aslıhan Bulak'ın babası Cafer Tayyar Öztürk de dahil oldu. Tartışma sırasında Aslıhan Bulak evde bulunan 9, 5 ve 3 yaşlarındaki çocuklarına odalarına gitmelerini ve kapıyı içerden kilitlemelerini söyledi. Orhan Bulak evde bulunan pompalı tüfekle eşi ve kayınpederine ateş etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayın ardından kapıyı kilitlediği öğrenilen Orhan Bulak'a, polis ekipleri kapıyı açtırdı. Eve giren ekipler, Aslıhan Bulak ve babası Cafer Tayyar Öztürk'ü yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aslıhan Bulak'ın balkonda, Cafer Öztürk'ün ise salonda hayatını kaybettiği belirlendi. Orhan Bulak suç aleti pompalı tüfekle birlikte gözaltına alındı. Tüfekten çıkan saçmalardan bazılarının çevredeki evin penceresine isabet ettiği görüldü.

ÇOCUKLAR ÇIKARTILDI

Polis katil babayı gözaltına aldıktan sonra içerde bulunan 3 kardeşe kapının kilidini açtırarak evden çıkardı. Ailenin çocuklarına yıllardır bakan komşuları Ayşe Ateş, "Silah sesiyle haberimiz oldu. 3-5 el ateş edildi, Herkes dışarı çıktı, 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdiler. Çocukları benim elimde büyüdü, En küçüğünü 3.5 aylıkken aldım, 2 yaşına kadar ben baktım. Yaklaşık 10 yıllık komşuyuz " dedi. Cinayeti haber alıp eve gelen Aslıhan Bulak'ın mesai arkadaşları ve komşuları gözyaşlarına boğuldu.