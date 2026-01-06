Taylan en son ablasıyla konuşmuş! Yılbaşını kutlamak için gitmişti...

İsviçre'nin Sion kentinde yaşayan Gaziantepli Mehmet Kaya ve Gülçin Çelik'in iki çocuğundan küçüğü olan İsviçre doğumlu 18 yaşındaki Taylan Kaya'nın yılbaşını kutlamak için dedesiyle birlikte ablasına giderken, arkadaşlarının ısrarı üzerine olayın yaşandığı kayak merkezine gittiği öğrenildi.

Binanın en arka tarafında olduğu ve ilk başta yaşamını yitirenler arasında bulunduğu ortaya çıkan talihsiz gencin başarılı bir öğrenci olduğunu söyleyen yakınları, "Çok çalışkan bir çocuktu, derslerinde hep başarılıydı. Gelecekte önemli bir meslek sahibi olmasını bekliyorduk. Olaydan 20 dakika önce dedesi ve ablasını arayıp yeni yıllarını kutlamış. Bulunduğu yer yılda binlerce insanın tatil yaptığı bir yer. Aldığımız bilgiye göre işletmeci burayı 2 yıl önce devralmış. Binada sadece bir yangın merdiveni varmış ve tavanlarda yanıcı maddeler kaplıymış. Yangın söndürme tertibatı varmış ama bu malzemeler yangını daha da arttırmış. Yetkililer olayda ihmali olan işletmeci ve denetleyenler ile ilgili gerekli cezaların verileceğini açıkladı. Bu Taylan'ı geri getirmez ama bir daha benzer acıların yaşanmaması için önemli" dedi. Taylan Kaya'nın cenazesinin, ailesinin yaşadığı Sion kentinde toprağa verileceği öğrenildi.