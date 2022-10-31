Tayland’dan Ne Alınır? Tayland’da Ucuz Olan Şeyler Neler, Hediye Giyecek, Yiyecek Olarak Ne Getirilir?

Tayland'dan ne alınır, sorusu Tayland'a gideceklerin dikkatini çeker çünkü Tayland, hem kültürel açıdan hem de farklı doğal güzellikler açısından zengin ülkelerden bir tanesidir. Tayland'a gidecekler Tayland'da ucuz olan şeyler neler bilmek ister çünkü çevrelerine en uygun hediyeleri bulup almak isterler. Biz de bu yazımızda "Tayland'dan ne alınır? Tayland'dan hediye olarak ne alınır? Tayland'da ucuz olan şeyler neler? Tayland'ın neyi meşhur?" sorularının yanıtlarını derledik.

Tayland'dan Ne Alınır?

Tayland'da alışveriş meraklıları için adeta bir cennettir. Ülkenin turist merkezleri olan Bangkok, Phuket ve Pattaya'da her bütçeye hitap eden alışveriş merkezleri ve pazarlar bulunur. Satın alınabilecek ürünler genellikle Thai kültürünü yansıtan ürünler olarak karşımıza çıkar. Bunlar arasında; Tay ipeğinden yapılan giyecekler, Buda heykelleri, maskeler, tik ağacından yapılmış duvar süsleri ve mobilyalar, el yapımı seramik ürünler, el yapımı yün giyecekler ve el yapımı takılardır.

Tayland'dan Hediye Olarak Ne Getirilir?

Thai ipeği: Yumuşak ve kaliteli bir kumaş olan Thai ipeği Tayland kültürel yaşamında büyük yere sahiptir. Farklı onlarda çeşitte işlenerek satışa sunulan ipekler hem turistlerin hem de yerli halkın gözdesidir.

Thai baharatları: Kendi özgü mutfağı ve eşi benzeri bulunmayan yemekleri ile unutulmaz bir tatil imkanı sunan Tayland'dan ayrılırken turistler yedikleri geleneksel yemekleri evlerinde yapabilmek için baharatları satın almaktadırlar. Bunlar örnek olarak limon otu, kişniş, zerdeçal, thai biberi ve fesleğen verilebilir.

Thai SPA ürünleri: Tayland köklü bir geçmişi olan Thai masajı ile ünlenmiştir. Çoğu turist hem gitmişken masaj yaptırmak hem de masajlarda kullanılan ürünleri satın almak ve masaj dneyimini eve taşımak ister.

Kağıt şemsiyeler: Hem dekorasyon hem de güneşten korunmak amaçlı olarak kullanılan kağıt şemsiyeler, Tayland kültürünü yansıtan birbirinden farklı renk ve desende satılmaktadır.

Muay Thai şortu: Alınabilecek en güzel hediyeler arasında Muay Thai şortu yer almaktadır. Çünkü köklü bir geçmişe sahip olan Muay Thai sporunun anavatanı Tayland'dır.

Thai atıştırmalıkları: Tayland'dan alınabilecek en güzel hediyelerden bir tanesi Tayldan'ın meşhur olan atıştırmalıklarını tattırmak için alınan atıştırmalıklardır.

Tayland'ın Neyi Meşhur?

Tayland'ın yemekleri meşhurdur. Farklı baharatlar kullanan Orta Asya mutfağına sahiptir. Bu nedenle Tayland'dan yemekler için kullanılacak aromatik baharatlar alınabilir. Tropikal meyveleri meşhurdur. Pek çok farklı çeşit tropik meyvesi olan bu bölgede hediyelik olarak alınmasa da Tayland'da bulunan süre içerisinde çeşitli tropikal meyvelerin tüketilmesi önerilmektedir. Tayland'ın adaları ve sahilleri de oldukça meşhurdur. Özellikle deniz aşığı insanların Tayland'a gidip adaları ve sahilleri görmesi önerilmektedir. Tayland'ın tarihi yerleri de turistlerin gidip görmesi gereken yerler arasındadır.

Tayland'da Ucuz Olan Şeyler Neler?

Tayland'da giyecekler, yemek, elektronik eşyalar, ulaşım, konaklama ve hindistan cevizi ürünleri oldukça ucuzdur. Hediye olarak bu kategorilerden ürünler seçilebilir.