Tazı Kanyonu Nerede ve Nasıl Gidilir? Antalya Tazı Kanyonu Giriş Ücreti Var Mı, Ne Zaman Gidilir?

Kanyonlar, doğal güzellikleri ve eşsiz manzarası ile bilinen coğrafyalardır. Bu bölgeler genellikle fotoğraf çekmek için gezilen alanlardır. Eşsiz manzaranın yanı sıra havadar iklimi ile de bu ortamların ön plana çıktığı görülür. Konu ile ilgili öncelikle Tazı Kanyonu nerede ve nasıl gidilir sorusunun cevabı bilinmelidir. Bunun yanında Antalya Tazı Kanyonu giriş ücreti var mı ve buraya ne zaman gidilir sorusu da bilgilenme açısından önemlidir.

Tazı Kanyonu Nerede ve Nasıl Gidilir?

Tazı Kanyonu, Antalya ilinin Manavgat ilçesi sınırları içinde bulunan doğal kanyonlardan biridir. Ülkemizin özel coğrafyalarından biri olan bu anyonun popülerliği sosyal medyanın yaygınlaşması ile daha da artmıştır.

Tazı Kanyonuna gitmek için hava ya da karayolunu tercih edebilirsiniz. Antalya Havaalanına geldikten sonra ilçe otobüsleri ile Manavgat ilçesine gitmeniz gerekir. İlçe merkezinden kanyon milli parkına giden toplu ulaşım araçları vardır. Bu araçlardan istifade ile pratik şekilde kanyonun bulunduğu alana ulaşabilirsiniz.

Özel aracınız ile kanyonun bulunduğu alana gitmek isterseniz de pratik bir yol güzergâhı oluşturabilirsiniz. Manavgat ilçesine ulaştıktan sonra Tazı Kanyonu tabelalarını takip ederek bu alana ulaşabilirsiniz.

Antalya Tazı Kanyonu Giriş Ücreti Var Mı, Ne Zaman Gidilir?

Tazı Kanyonu milli park statüsünde bir yerdir. Bu nedenle giriş için ziyaretçilerden herhangi bir ücret talep edilmez. Kanyona girişler tamamen ücretsizdir. Akdeniz Bölgesinin yaz aylarında çok sıcak olduğunu düşünerek kanyon ziyareti için sonbahar ya da ilkbahar aylarını tercih etmeniz daha uygun olacaktır. Kanyona gitmeden önce kanyonun aşağıdaki özelliklerini bilmenizde fayda vardır.