Taziye dönüşü facia yaşandı

Eskişehir'de, aile ziyareti dönüşü buzlanma nedeniyle yoldan çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü Oğuzhan Çiftçi (23) hayatını kaybetti, eşi Yağmur Çiftçi ise ağır yaralandı. Oğuzhan Çiftçi'nin cenazesi, Ankara'nın Polatlı ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Kaza, gece saatlerinde Ankara- Eskişehir karayolu Sivrihisar ilçesi yakınında meydana geldi. Eşi Yağmur Çiftçi ile Eskişehir'den aile ziyaretinden dönen Oğuzhan Çiftçi'nin buzlanma nedeniyle kontrolünü yitirdiği otomobil, yoldan çıkıp takla attı. Kazada, Oğuzhan Çiftçi hayatını kaybetti, eşi Yağmur Çiftçi ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir'de hastaneye kaldırılan Yağmur Çiftçi'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.