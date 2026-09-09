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Giriş Tarihi: 9.09.2026 13:29

Taziye dönüşü kaza can aldı: 4 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında taziyeden dönen aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Taziye dönüşü kaza can aldı: 4 ölü, 2 yaralı
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Kaza, Bozova ilçesine bağlı Sürme Mahallesi mevkiinde sürücülerin kimlikleri henüz belirlenemeyen kamyon ile otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Büşra Çerci (12) Fatma Çerci (36. Levent Çerci (36) Mustafa Çerçi (15) hayatını kaybederken Fatma özel (16) ve Ayşe Gül Çerçi (17) ağır yaralandı.

Yaralılar olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şanlıurfa kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi otopsi işlemleri için adlı tıp kurumuna kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, ulaşım kontrollü şekilde sağlandı. Kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

#ŞANLIURFA #BOZOVA

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Taziye dönüşü kaza can aldı: 4 ölü, 2 yaralı
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