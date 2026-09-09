Taziye dönüşü kaza can aldı: 4 ölü, 2 yaralı

Kaza, Bozova ilçesine bağlı Sürme Mahallesi mevkiinde sürücülerin kimlikleri henüz belirlenemeyen kamyon ile otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Büşra Çerci (12) Fatma Çerci (36. Levent Çerci (36) Mustafa Çerçi (15) hayatını kaybederken Fatma özel (16) ve Ayşe Gül Çerçi (17) ağır yaralandı.

Yaralılar olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şanlıurfa kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi otopsi işlemleri için adlı tıp kurumuna kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, ulaşım kontrollü şekilde sağlandı. Kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.