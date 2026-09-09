Taziyeye gitmek için evden çıkmıştı: Hakan Demirayak’ın cansız bedeni bulundu!

Hakan Demirayak, 7 Eylül'de Ankara'da hayatını kaybeden bir yakınının taziyesine katılmak üzere evinden ayrıldı. Ancak kendisinden uzun süre haber alınamayınca yakınları durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, Demirayak'ın kullandığı 06 DGD 023 plakalı otomobilin aynı gün saat 18.59'da Ankara Çevre Yolu'ndan geçtiği belirlendi. Cep telefonunun açık olduğu tespit edilen Demirayak'a yapılan aramalardan ise sonuç alınamadı.

TELEFON SİNYALİ ÇUBUK BARAJI'NI GÖSTERDİ

Yapılan teknik incelemelerde Hakan Demirayak'ın cep telefonundan alınan son sinyalin Çubuk Barajı çevresinden geldiği belirlendi. Bunun üzerine ekipler bölgede geniş kapsamlı arama çalışması başlattı. Aramalar sürerken Demirayak'ın kullandığı otomobil, dün akşam saatlerinde Ankara Çevre Yolu Çubuk-1 Barajı Viyadüğü üzerinde bulundu. Kapıları kilitli haldeki otomobilin kaputunun açık olduğu tespit edildi.

OTOMOBİLİN 350 METRE UZAĞINDA BULUNDU

Demirayak'ın baraja girmiş olabileceği ihtimali üzerine ekipler çalışmalarını su üzerinde ve su altında yoğunlaştırdı. Dün akşam başlatılan arama çalışmalarına polis dalgıç ekipleri ile AFAD İl Müdürlüğü ekipleri katıldı. Ekiplerin yürüttüğü arama sonucunda Hakan Demirayak'ın cansız bedenine, aracının bulunduğu noktadan yaklaşık 350 metre uzaklıkta, su yüzeyinde ulaşıldı.

CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNA GÖTÜRÜLDÜ

Sudan çıkarılan Demirayak'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Hakan Demirayak'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatılırken, olayın tüm yönleriyle araştırıldığı öğrenildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör