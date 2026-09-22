TB3’ten Denizkurdu’nda başarılı sonoboy atışı! Denizaltı savunma harbinde yeni kabiliyet kazandı

Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı kapsamında denizaltı savunma harbine yönelik kabiliyetlerini sergiledi. TCG Anadolu'dan havalanan milli SİHA, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Sonoboy Atım Sistemi'ni (SAS POD) kullanarak iki sonoboyun atış testini başarıyla tamamladı. Görevde, sonoboyların denize bırakılmasının yanı sıra elde edilen verilerin işlenmesi ve anlık gösterimi de gerçekleştirildi.

DÖRT DENİZDE EŞ ZAMANLI TATBİKAT

20-25 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı, Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı yürütülüyor. Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının katıldığı tatbikatta milli platformlar görev alıyor. Bayraktar TB3 de tatbikat senaryosu kapsamında denizaltı savunma harbi görevleri icra etti.

DENİZ KARAKOL UÇAĞIYLA ORTAK GÖREV

Operasyon bölgesindeki deniz karakol uçağıyla koordinasyon içinde uçan Bayraktar TB3, kanat altında taşıdığı SAS POD üzerinden iki sonoboyu denize bıraktı. Denizaltıların tespit ve takibinde kullanılan sonar şamandıraları olan sonoboylar, su altındaki seslere ilişkin verileri görev yapan platformlara aktarıyor. Böylece denizaltı savunma harbinde su altındaki hareketliliğin izlenmesine katkı sağlıyor.

İKİ PLATFORMUN VERİLERİNİ İŞLEDİ

Testin bir diğer aşamasını veri entegrasyonu oluşturdu. Bayraktar TB3, kendi bıraktığı sonoboylarla birlikte deniz karakol uçağının attığı sonoboylardan gelen verileri de topladı. Bu veriler, milli SİHA'nın üzerinde bulunan sonoboy işleme biriminde işlendi. Elde edilen su altı verilerinin tatbikat ortamında anlık gösterimi de başarıyla gerçekleştirildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör