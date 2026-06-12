TBMM Araştırma Komisyonu, Kahramanmaraş’taki okul saldırısını yerinde inceledi

Komisyon Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt ile beraberindeki heyet, okulda yetkililerden olayın ardından yürütülen çalışmalar, alınan güvenlik önlemleri ve eğitim sürecine ilişkin bilgi aldı. Heyet, okulun farklı bölümlerinde incelemeler yaparak saldırının meydana geldiği alanları da değerlendirdi.

"MİLLETİMİZİN YÜREĞİNDE DERİN İZ BIRAKTI"

Okul ziyaretinin ardından açıklama yapan Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, yaşanan olayın tüm Türkiye'yi derinden etkilediğini belirterek, "Bir öğretmenimizin ve 9 öğrencimizin hayatını kaybettiği bu acı olay milletimizin ortak acısı olmuştur. Meclisimizde tüm partilerin oy birliğiyle kurulan komisyonumuz, olayın tüm yönleriyle araştırılması için çalışmalarını sürdürüyor" dedi. Aileler ve ilgili kurumlarla görüşmeler yapacaklarını ifade eden Beyazıt, benzer olayların bir daha yaşanmaması için kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

"YERİNDE GÖRÜNCE ACININ BOYUTU DAHA İYİ ANLAŞILIYOR"

Olayın son derece vahim olduğunu vurgulayan Beyazıt, okulda yapılan incelemelerin ardından duygusal anlar yaşadıklarını belirterek, "Yerinde gördüğümüzde olayın boyutunu daha iyi anladık. Başka okullarımızda benzer hadiselerin yaşanmaması için gerekli tüm değerlendirmeleri yapacağız" diye konuştu. Komisyonun hazırlayacağı raporda okul güvenliği, risklerin önlenmesi ve alınabilecek yeni tedbirlerin detaylı şekilde ele alınacağı öğrenildi.

EMNİYET YETKİLİLERİ BİLGİ VERDİ

İncelemeler sırasında Kahramanmaraş İl Emniyet Müdür Yardımcısı Vahdet Korkmaz da komisyon üyelerine olay günü yaşanan gelişmeler hakkında bilgi verdi. Korkmaz, ihbarın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşmasının ardından ekiplerin hızla olay yerine sevk edildiğini, yaralıların hastanelere kaldırıldığını ve soruşturma sürecinin titizlikle yürütüldüğünü anlattı.

VALİLİKTE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki incelemelerin ardından komisyon üyeleri, Kahramanmaraş Valiliği'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısına katıldı. Toplantıda okul güvenliği, eğitim ortamlarında şiddetin önlenmesi ve alınabilecek ilave tedbirler masaya yatırıldı. Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da Ayser Çalık Ortaokulu'nda bir öğrenci tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 9 öğrenci hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından okulda eğitime ara verilmiş, öğrencilerin eğitimlerine farklı okullarda devam etmeleri kararlaştırılmıştı.