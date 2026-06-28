TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: NATO’nun barış yapıcı girişimler başlatabilen bir vizyon geliştirmesi gerekiyor

TBMM Başkanlığı İstanbul Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen görüşmede Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin NATO Parlamenter Zirvesi'ne ev sahipliği yapmasından memnuniyet duyduğunu belirtti. Kurtulmuş, zirvenin İttifak üyesi ülkelerin meclis başkanları ile parlamenterlerinin güncel ve stratejik konuları istişare etmelerine imkan sağlayacağını ifade ederek, "Zirvenin NATO'nun birlik ve dayanışma ruhuna katkı sunacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Numan Kurtulmuş, İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamenter Zirvesi ile 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'nin, küresel ve bölgesel gelişmelerin yoğunlaştığı kritik bir dönemde İttifakın geleceği açısından önem taşıdığını vurguladı.

Savunma harcamalarına ilişkin taahhütler başta olmak üzere güvenlik ve savunma alanındaki ortak hedeflere ulaşılması için parlamentoların desteğinin sürdürülmesinin önemine işaret eden Kurtulmuş, "Güvenlik ve savunma alanındaki iş birliğinin artırılması için parlamentoların desteğinin devam etmesi büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı. Kurtulmuş ayrıca NATO'nun mevcut vizyonunu geliştirerek daha etkin bir barış inşa edici rol üstlenmesi gerektiğini belirterek, "NATO'nun mevcut vizyonunu geliştirerek barış yapıcı girişimler başlatabilen bir yapıya kavuşması gerekiyor." dedi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör