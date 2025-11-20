TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Türkiye’de bir daha asla terörün diliyle konuşulmayacak

"TÜRKİYE'DE BİR DAHA ASLA TERÖRÜN DİLİYLE KONUŞULMAYACAK"

Terörsüz Türkiye inşa etmek mecburiyetinde olduklarını belirten Kurtulmuş, "Meclis'te 12 parti var, 11 siyasi parti komisyona üye verip çalışmalara destek oldu. Türkiye'nin dört bir tarafından STK'lar, iş dünyası, sendikalar, farklı kadın örgütlenmeleri geldiler ve görüş bildirdiler. 134 kişi söz aldı, bir tanesi bile 'Ben Türkiye'de terörün bitmesini istemiyorum' demedi. Şehit ailelerimiz, onların yakınları başta olmak üzere kim geldiyse bu iş bitsin, bu işin bitmesiyle birlikte bu ülkenin milli birliğini sağlayacak kuvvetler atalım dediler. Geldiğimiz nokta Türkiye için önemli noktadır. Ümit ediyorum ki son dönemece giriyoruz. Artık bizim için esas mesele, bir daha terör örgütünün faaliyet yapmayacağı şekilde topraklarımızın terörsüz hale getirilmesidir. Sınır ötesinde de ülkemize karşı olan terör örgütlerine de müsaade edilmemesidir. Terör örgütü liderinin silahların bırakılmasını ilan etmesi ve örgütün Türkiye sınırlarında çekildiğini duyurmasıyla birlikte yeni safhaya geçtik. Böylece 50 yılımızı heba eden, ayaklarımızda pranga gibi olan terör örgütünü tasfiye edeceğiz, Türkiye'de bir daha asla terörün diliyle konuşulmayacak" ifadelerini kullandı.