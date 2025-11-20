TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Türkiye’de bir daha asla terörün diliyle konuşulmayacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bir dizi ziyaret için Aksaray'a geldi. STK temsilcileri ile bir araya gelen Kurtulmuş, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada güçlü olması gerektiğine dikkat çekti. Numan Kurtulmuş, "100 yıllık Cumhuriyetin 50 yılı terörle geçti. Bu 50 yılda binlerce evladımız şehit oldu. Bu ülkenin on binlerce insanı genç yaşta öldü. 2013'te 1.3 trilyon dolardı teröre harcanan şimdi en az 2 buçuk katı olduğunu tahmin ediyoruz. Türkiye'ye terörün maliyeti bu. Bir sürü terör örgütünü başımıza bela ettiler. Bunların sahibi kim?" dedi.
"EMPERYALİSTLERİN PLANLARINA TESLİM OLAMAYIZ"
Numan Kurtulmuş, "Bu coğrafyada Türkleri, Arapları, Acemleri, Sünnileri birbirine kim düşürdü? Son 30 yılı gözünüzün önünden geçirin. Irak'ın işgaliyle başlayan süreçte önce Irak parçalandı, Suriye savaşa sokuldu. Lübnan yönetilemez bir hale geldi. Libya, Afrika ülkeleri aynı şekilde. Neden? Emperyalistler rahat etsin diye. Bu emperyalistler Türkü çok seviyor da Kürt'ten nefret ediyor değiller. Vallahi bu bölgenin halklarının hepsinden nefret ederler. Zaten siyonist emperyalizmin ideolojisinde kendisinden olmayanı insan bile görmüyorlar. Türkü de aynı şekilde. Şimdi akıl akıldan üstün olmayı gerektirir. Emperyalizmin bir aklı varsa bizim de onlardan üstün aklımız olmak mecburiyetindedir. Onların planlarına teslim olamayız" diye konuştu.
"TÜRKİYE'DE BİR DAHA ASLA TERÖRÜN DİLİYLE KONUŞULMAYACAK"
Terörsüz Türkiye inşa etmek mecburiyetinde olduklarını belirten Kurtulmuş, "Meclis'te 12 parti var, 11 siyasi parti komisyona üye verip çalışmalara destek oldu. Türkiye'nin dört bir tarafından STK'lar, iş dünyası, sendikalar, farklı kadın örgütlenmeleri geldiler ve görüş bildirdiler. 134 kişi söz aldı, bir tanesi bile 'Ben Türkiye'de terörün bitmesini istemiyorum' demedi. Şehit ailelerimiz, onların yakınları başta olmak üzere kim geldiyse bu iş bitsin, bu işin bitmesiyle birlikte bu ülkenin milli birliğini sağlayacak kuvvetler atalım dediler. Geldiğimiz nokta Türkiye için önemli noktadır. Ümit ediyorum ki son dönemece giriyoruz. Artık bizim için esas mesele, bir daha terör örgütünün faaliyet yapmayacağı şekilde topraklarımızın terörsüz hale getirilmesidir. Sınır ötesinde de ülkemize karşı olan terör örgütlerine de müsaade edilmemesidir. Terör örgütü liderinin silahların bırakılmasını ilan etmesi ve örgütün Türkiye sınırlarında çekildiğini duyurmasıyla birlikte yeni safhaya geçtik. Böylece 50 yılımızı heba eden, ayaklarımızda pranga gibi olan terör örgütünü tasfiye edeceğiz, Türkiye'de bir daha asla terörün diliyle konuşulmayacak" ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ ÇOK DAHA PARLAK OLACAKTIR"
Numan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu topraklarda yaşayan 86 milyon vatandaşımızın her biri al bayrağın altında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıdır, hepsi birbirinin kardeşidir. Bunu istemeyenler olabilir, olmaması için gayret gösterenler olabilir. Hiç önemli değil, milletin ekseriyeti çalışmaları destekliyor. Bu arzu istikametinde, milletin desteğiyle, siyasi akılla bu süreci aşacağız. Elin Hans'ının gelip de bizim bölgemizdeki insanları etnik temelde ayırması ve birbirine düşman etmesi kadar kahredici bir olay olamaz. Çözüm ve uzlaşı süreci ilerliyor. Umarım bu çalışmalar sadece bölgemiz için değil, dünya için de örnek teşkil eder. Hep birlikte başarırsak, Türkiye'nin geleceği çok daha parlak olacaktır" dedi.
"ANAYASANIN İLK DÖRT MADDESİ TARTIŞMAYA AÇILMAYACAK"
Anayasanın ilk dört maddesine ilişkin de konuşan Kurtulmuş, "Anayasanın ilk dört maddesi tartışmaya açılmayacak. Federasyon, ayrı bölge gibi konular asla gündeme gelmeyecek. Herkes Türkçenin ortak dil olduğunu bilsin. Farklılıklarımızı koruyarak demokrasiyi güçlendireceğiz" dedi.